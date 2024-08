Uomini e Donne, slitta la partenza della nuova edizione

Gossip TV

La nuova, attesissima stagione di Uomini e Donne, celebre dating show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, potrebbe non iniziare come previsto.

Uomini e Donne, la data della prima puntata potrebbe slittare: il motivo

Le ultime indiscrezioni indicano che la data di debutto, inizialmente fissata per il 9 settembre, potrebbe essere posticipata al 16 settembre. Questo cambiamento sembra essere legato alla decisione di Mediaset di continuare a trasmettere per un'altra settimana la popolare serie turca My Home My Destiny, che ha ottenuto ottimi ascolti e che rimarrebbe in onda più a lungo del previsto, mantenendo alta l'attenzione del pubblico.

Nel frattempo, durante la registrazione della prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne, sono stati introdotti i nuovi protagonisti del trono classico. Tra questi, Michele Longobardi, Francesca Sorrentino e Alessio Pecorelli sono stati annunciati come tronisti, anche se potrebbe esserci un quarto tronista che verrà presentato nelle prossime settimane. L'attesa è palpabile tra i fan, che non vedono l'ora di immergersi nelle nuove storie d'amore e di rivedere alcuni volti noti come Armando Incarnato e Mario Cusitore, che torneranno a far parte del parterre del trono over. E per quanto riguarda la quarta poltrona rossa, a breve si scoprirà il nome dell'ultimo tronista non ancora presentato. Secondo quanto ha riferito Lorenzo Pugnaloni, è possibile che tornerà Ida Platano per la sua seconda esperienza sul trono, dopo quella conclusa con un nulla di fatto nella scorsa stagione.

Le prime anticipazioni riguardo ai nuovi protagonisti hanno già acceso la curiosità del pubblico, ansioso di scoprire cosa accadrà nelle dinamiche di coppia e nelle relazioni che si svilupperanno nel corso della stagione. Tuttavia, per il momento, Mediaset non ha ancora confermato ufficialmente la nuova data di inizio del programma, lasciando i telespettatori in attesa di ulteriori aggiornamenti sul palinsesto.

Questo potenziale slittamento rappresenta una piccola sorpresa per i fan del programma, che ogni anno attendono con impazienza il ritorno di Uomini e Donne sugli schermi per seguire le avventure sentimentali di nuovi e vecchi volti del dating show più seguito in Italia.

