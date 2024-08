Uomini e Donne, anticipazioni della prima registrazione: clamorosi ritorni nell'over e i tre nuovi tronisti

Gossip TV

Oggi, mercoledì 28 agosto 2024, si sono registrate le prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne: il ritorno di Armando Incarnato e Mario Cusitore e i tre nuovi tronisti ufficiali.

Uomini e Donne, le anticipazioni della prima registrazione

L'attesissimo inizio del dating show di Canale 5 ci aspetta lunedì 9 settembre prossimo con la presentazione dei tre nuovi tronisti e clamorosi ritorni nel trono over. Scopriamo cosa è successo nella registarazione di oggi dalle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni.

Ospiti in studio: Alessandro Rausa e Maria Teresa del trono over, tra loro procede tutto a gonfie vele anche se con qualche piccolo bisticcio. Presenti anche Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. I due si sono scambiati parole piene d’amore e lui ha dichiarato di avere voglia di creare una famiglia. Alessandro ha anche conosciuto il bimbo di Roberta e, se in un primo momento le cose non sono state delle migliori, adesso sembra procedere tutto bene tra i due.

Nella puntata di oggi, sono tornati Armando Incarnato e Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano.

Cristina Tenuta ha dichiarato di aver provato a conoscere Mario in quest'estate e tramite Ernesto Russo i sono scambiati il numero di telefono e si sono sentiti per circa due settimane ogni giorno. Secondo il racconto di Cristina, Mario le mandava spesso messaggi, foto e le dimostrava interesse, dicendo anche di non avere più alcun sentimento nei confronti di Ida. I due hanno organizzato di vedersi fino a quando però ma la mattina Mario le ha mandato un messaggio lungo dicendole che non se la sentiva perché pensava ancora alla Platano. La dama lo ha quindi chiamato ma Cusitore non ha risposto fino alla fine di luglio quando poi si sono sentiti per gli auguri di buon onomastico. Riprendono a sentirsi ma per Cristina l’interesse era scemato e dice che non ha creduto a quest’amicizia e che durante i primi contatti lui le diceva che non era più interessato a Ida. Dopo è entrato Mario e ha conferma il fatto che inizialmente era interessato a Cristina e che aveva deciso di andare da lei dopo essere stato due volte a Brescia da Ida senza alcun esito. Poi però ha capito di provare ancora sentimenti per Ida.

Armando Incarnato ha attaccato Alessandro Vicinanza perché secondo lui ha sempre preso in giro Ida. Presenti in studio anche Gemma Galgani e Aurora Tropea

Sono stati poi presentati i tre nuovi tronisti, Alessio, Michele Longobardi e Francesca Sorrentino.

Ma c’è un però ancora un trono che è rimasto vuoto. Potrebbe ricadere su Ida Platano? L’ex tronista infatti doveva essere presente ma, a causa di problemi di salute, non c’è stata.

