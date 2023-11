Uomini e Donne, Silvio Venturaro fa una confessione su Donatella: ''Mi piaceva tantissimo ma…''

Gossip TV

Silvio Ventura, contestato cavaliere di Uomini e Donne, parla del suo rapporto con la dama Donatella e la loro rottura.

Silvio Venturaro è diventato uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne, molto contestato a causa delle sue frequentazioni che sembrano avere tutte lo stesso epilogo. Il cavaliere ha ammesso di avere un temperamento particolare, poi è tornato a parlare della rottura con Donatella De Giorgio.

Uomini e Donne, Silvio fa una confessione spiazzante

Dopo aver frequentato senza successo Gemma Galgani, finendo nel mirino della torinese, Silvio Venturaro è diventato uno dei cavalieri più seguiti di Uomini e Donne e la sua vita sentimentale sta appassionando i telespettatori di Canale 5. Il cavaliere ha frequentato per un lungo periodo Donatella De Giorgio e, tra alti e bassi, sembrava che la relazione potesse portare ad un lieto fine. In studio, invece, Silvio ha spiazzato ammettendo di non potersi incastrare con la vita complicata della dama, ribadendolo anche nell’ultima intervista al magazine ufficiale del dating show di Canale 5.

“Donatella mi piaceva tantissimo e penso che ci siamo veramente voluti bene, erano anni che non avevo un rapporto così bello con una donna. Quando eravamo insieme le cose erano stupende, ma poi ognuno tornava a casa sua e cambiava tutto. I non me la sento di parlare della fit di Donatella, non è compito mio farlo, ma sicuramente posso dire che non è semplice. Forse il nostro rapporto fosse stat più profondo avere potuto anche starla accanto e sostenga. Ma così era impossibile […] Io mi considero un clochard benestante, che può permettersi di vivere dove vuole facendo quello che gli piace. Non desidero per forza trovare una donna in carriera, sono cose che non mi interessano quando conosco una persona”.

Silvio ha chiuso con Donatella e ha provato a frequentare un’altra dama ma anche questa volta le cose non sono andate. Il cavaliere ha confidato di avere una vita complessa, perché se da una parte ama la tranquillità e la serenità tanto da lasciare Novara per trasferirsi a Nettuno vicino più possibile al mare, dall’altra vuole essere attivo, uscire, divertirsi e non passare tempo ad annoiarsi. Insomma, la donna per Silvio esisterà da qualche parte ma per ora non ve ne è traccia.

