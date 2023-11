Uomini e Donne, Marcello Messina punge Roberta Di Padua: ''Non ha accettato la mia sfida''

Gossip TV

Marcello Messina si difende dalle ultime accuse lanciate al parterre maschile del trono over di Uomini e Donne, poi lancia una frecciatina a Roberta.

Dopo aver chiuso una relazione molto importante, nata proprio poco dopo aver lasciato per la prima volta lo studio di Uomini e Donne, Marcello Messina è tornato nel programma di Canale 5 per mettersi in gioco e si è mostrato molto interessato a Roberta Di Padua. La dama di Cassino, tuttavia, non ha accettato la sfida di provare a frequentarlo e lui le lancia una chiara frecciatina.

Uomini e Donne, Marcello Messina difende il parterre Over

Protagonista della stagione 2021 di Uomini e Donne grazie alla sua frequentazione con Ida Platano, che lo portò a scontrarsi con alcuni dei volti storici del programma e a diventare in breve tempo il preferito del pubblico, Marcello Messina è tornato ufficialmente in studio. Conclusa una storia d’amore importante, infatti, il cavaliere ha accettato il nuovo invito della redazione e si è rimesso in gioco per cercare l’amore. Marcello ha ammesso di avere un debole per Roberta Di Padua, che ha scambiato un bacio rovente con Gianni Sperti, la quale è molto delusa dal parterre del trono over e si è lanciata in una feroce invettiva contro i cavalieri, supportata da Barbara De Santi. Le due dame hanno riconosciuto poche eccezioni nel trend degli uomini presenti in studio di voler fare i tronisti piuttosto che i corteggiatori, tra cui Marcello che ha commentato così ai microfoni del magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi.

“Roberta e Barbara non hanno tutti i torti: sembra che nel parterre i ruoli si siano invertiti. D’altra parte, penso che loro siano piene di preconcetti. Roberta, ade esempio, segue l’idea di dover uscire con un uomo al massimo di trentacinque anni perché i cinquantenni per loro sono già alla frutta, o forse perché un uomo di quell’età è più gestibile. Personalmente ho trovato il coraggio di lanciarle la sfida e di provare ad uscire insieme ma lei non l’ha colta”.

Uomini e Donne, Marcello Messina pronto ad innamorarsi: cosa ha confessato

Messina ha lanciato una frecciatina a Roberta, rea di non aver voluto provare neppure a conoscerlo pur sapendo che il cavaliere nutre per lei una sincera curiosità. Il torinese ha poi commentato quanto accaduto in studio, ammettendo di dover dare parziale ragione alle due dame inferocite. Secondo il cavaliere, infatti, da una parte molti suoi colleghi non sanno corteggiare ma è anche vero che le dame sembrano spesso più interessate a litigare tra loro che a conoscere nuove persone.

“Credo di essere pronto ad innamorarmi e sono contento che sia Roberta che Barbara lo abbiano capito e mi abbiano escluso dal gruppo degli additati, anche perché mi sento un cavaliere a tutti gli effetti: banalmente per me è il minimo far strada ad una donna quando si entra in un locale, sedermi dopo di lei a tavola, servire il vino e mai mi sono tirato inedito quando c’è stat bisogno di aiutare una ragazza de infastidita da comportamenti inopportuni di qualcuno. In ogni caso, anche solo per solidarietà maschile, anche io sono tonato in camerino sentendomi un po’ bastonato da certi discorsi […] Vi dirò di più: credo che le donne del parterre sprechino davvero troppe energie a litigare tra loro, e dire questo può spaventare gli uomini meno struttura perché vederle strillare può effettivamente frenare”.

