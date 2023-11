Uomini e Donne, Silvia Criscuolo non lo nasconde: la confessione della corteggiatrice di Brando

Gossip TV

La giovane corteggiatrice di Brando è molto sicura di sé e non teme rivali. Silvia, volto di Uomini e Donne fa anche una rivelazione inaspettata, ecco su chi.

Silvia Criscuolo è una delle corteggiatrici più amate di questa stagione di Uomini e Donne, grazie alla sua parlantina che la distingue certamente dalle colleghe. La giovane protagonista del trono classico sta corteggiando Brando con il quale spesso discute in studio, nonostante sia chiaro che tra i due c'è molta alchimia. Recentemente Silvia ha fatto una confessione spiazzante, ecco quale.

Uomini e Donne, Silvia Criscuolo lo ammette

Continuano i percorsi sul trono di Uomini e Donne di Brando e Christian. Il giovane di Treviso sta conoscendo meglio Silvia Criscuolo, una ragazza molto intraprendente, che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno come aver chiarito in studio durante le furiose discussioni con il tronista. Recentemente raggiunta dai microfoni del magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi, Silvia ha ammesso di non temere le sue rivali, non avendo una grande opinione di Beatriz in particolare.

Mentre Brando continua a conoscere entrambe, Criscuolo ha osservato con attenzione anche i percorsi del trono over e si è fatta un'idea ben precisa che ha confidato senza remore. Silvia infatti ammesso di avere una grande predilezione per Barbara De Santi, una delle dame più famose nella storia di Uomini e Donne che è tornata quest'anno nel parterre femminile e fa faville.

La corteggiatrice stima molto Barbara per la sua sincerità ma apprezza anche la signora Carmela e Angelica, mentre proprio non sopporta Gero che trova poco sincero. Silvia inoltre ha confidato di avere di avere una simpatia particolare per l'ex tronista Riccardo Gismondi, essendo rimasta molto colpita dal suo percorso in studio. Sarà a lei la scelta di Brando?

