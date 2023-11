Uomini e Donne, si vede proprio tutto che imbarazzo: Elena sotto accusa!

Gossip TV

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne su Canale 5, Elena ha esagerato con le sue movenze sensuali. Cosa è successo.

L’ultima puntata di Uomini e Donne è stata dedicata alle sfilate del patere femminile del trono over. Le dame hanno portato in scena il tema dei Sogni son Desideri ma Elena Di Brino si è fatta prendere la mano, ed è incappata in una clamorosa gaffe a luci rosse. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Elena Di Brino a luci rosse!

Come ogni anno, il pubblico di Uomini e Donne attende con impazienza le sfilate del trono over del dating show di Canale 5 perché regalano momenti di puro trash. E così è stato nel corso dell’ultima puntata del dating show di Canale 5, quando le dame del parterre femminile hanno portato in passerella il tema i Sogni son desideri. Tra le tante sfilate quella di Elena Di Brino ha sicuramente fatto colpo sul pubblico e sui presenti a causa di un incidente hot, forse non totalmente contemplato dalla dama.

Elena, infatti, ha improvvisato un balletto sensuale con una sedia e ha accavallato le gambe davanti alle telecamere, mostrando un po’ troppo del suo corpo. Immediata la reazione degli opinionisti, in particolare di Tina Cipollari che ha sbottato: “Mi auguro che le telecamere non abbiano ripreso proprio questo momento! Io, Gianni e tutte le signore nel pubblico siamo sconcertati…Maria, ma si può?”. Nonostante l’accenno evidente a quanto appena accaduto, Maria De Filippi ha preferito non commentare e dare la parola ai presenti ma nessuno ha potuto tacere oltre e dal parterre maschile si sono levate non poche critiche, dal momento che molti dei presenti l’hanno definita una esibizione volgare, decisamente poco in linea con il desiderio di Maurizio Laudicino di attendere prima di affrontare tematiche sessuali e sensuali.

Nonostante le copiose critiche per il suo gesto sfrontato, Elena non si è scomposta e ha ammesso che la base della seduzione per lei è proprio mostrare per poi lasciare attendere. Del resto le Anticipazioni di Uomini e Donne ci hanno rivelato che, nonostante la gelosia di Gemma Galgani che è stata rifiutata da Laudicino dopo aver provato in tutti i modi a conquistarlo e nonostante lo scetticismo dei presenti in studio, Elena avrà la sua vittoria e lascerà lo studio di Maria De Filippi proprio al fianco di Maurizio che finalmente capitolerà. Nel frattempo, nuove Anticipazioni sconvolgenti riguardano Gemma Galgani e Silvio!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.