Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma Galgani ci riprova con Silvio Venturato

Ieri, lunedì 6 novembre 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni: Silvio rifiuta Gemma che si ripropone

Anticipazioni Trono Over:

Per quanto riguarda il trono over, al centro studio si sono seduti Alessio Pili Stella e Claudia Lenti perché in studio era presente anche l’ex fidanzato di lei. Lui vorrebbe riprovarci ma Claudia è sembrata molto decisa confermando di non v oler tornare con lui. In studio ci sono state discussioni tra la dama e Alessio che è rimasto molto deluso. Alla fine però l’ormai ex fidanzato della Lenti non è rimasto all’interno dello studio di Uomini e Donne e ha scelto di andare via.

Gemma Galgani, la dama torinese, voleva tornare a frequentare una sua vecchia conoscenza: Silvio Venturato. Ma quest’ultimo le ha risposto in maniera molto decisa che non intendere riprendere alcuna frequentazione con lei. Silvio ha inoltre chiuso anche la sua conoscenza con una dama che era andata in studio per conoscerlo.

Anticipazioni Trono Classico:

le corteggiatrici di Cristian Forti, ossia Virginia Degni e Valentina decidono di andarsene e il tronista romano inizialmente rimane seduto solo con Valeria. Successivamente, però, Cristian esce dallo studio per andare a riprendere entrambe le corteggiatrice. Brando Ephrikian invece ha portato in esterna sia Beatriz D’Orsi sia Raffaella Scuotto ma sono nate un molte discussioni in studio. Brando ha addirittura chiesto di far scendere una nuova corteggiatrice e infatti la stessa è scesa per conoscerlo; la ragazza in questione si chiama Giulia.

C'è stata anche la prima sfilata della stagione per gli uomini del parterre del trono over.

