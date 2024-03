Uomini e Donne, shock in studio: Daniele Paudice richiama Beatriz D'Orsi e vuole che sia una sua corteggiatrice! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Daniele Paudice richiama in studio la non scelta di Brando: Beatriz D'Orsi!

Oggi, a Uomini e Donne, si inizia con un'accesa discussione del trono over: Cristina e Barbara si lanciano strali in studio. Anche il trono classico di Ida Platano vede l'ennesima lite tra Mario e la tronista. Ma a riservare sorprese è il trono di Daniele Paudice che invita in studio una vecchia conoscenza!

Uomini e Donne, shock in studio: Daniele Paudice ha richiamato Beatriz D'Orsi! [VIDEO]

Cristina accusa Barbara di essere troppo attiva sui social e le fa leggere una chat in cui la professoressa, sul suo Instagram, aveva asserito che non sarebbe mai potuta essere amica di Cristina. L'altra dama ribatte che non sono problemi che la riguardano e che lei non viene certo in trasmissione a rivangare i post in cui si vede come Tenuta era diversa quando era tra il pubblico. Tra le due dame volano stracci e la situazione peggiora quando anche Ernesto si intromette e continua ad accusare la dama di usare i social per creare zizzania.

Si inserisce anche Aurora che accusa Cristina e a lei si aggiunge Tiziana che, un po' senza motivo, afferma che Angelo - con cui ha chiuso la conoscenza - aveva asserito che a lui non piaceva Cristina, ma che poi le aveva lasciato il numero. Il cavaliere si arrampica sugli specchi e anche Aurora gli dice che è un incoerente, ma i due opinionisti accusano lei e Tiziana di voler solo parlar male di una brava persona.

Si passa al trono classico con Ida e Mario: la tronista ha rincorso di nuovo il corteggiatore napoletano e durante un confronto i due hanno provato a chiarirsi, anche se il corteggiatore resta della sua idea e alla fine va di nuovo via. Tuttavia, Mario è presente in studio e di nuovo si riaccende la lite con Ida. Quest'ultima si dichiara stanca di questo teatrino e del suo atteggiamento infantile e quando Mario cerca di coinvolgere Maria De Filippi nella discussione, la tornista gli dice di lasciare fuori la conduttrice del dating show di Canale5 da tutto questo. Ida è su tutte le furie e dichiara che è stanca e si ferma qua! Il corteggiatore dice di essere stato deluso dal comportamento della tronista sul suo compleanno e Tina interviene dicendo che questo è l'ennesimo schema di Mario e anche Gianni sottolinea che il suo atteggiamento è manipolatorio, perché non nota gli sforzi di Ida e si arrampica sugli specchi.

La discussione tra i due degenera e la tronista afferma che non ha più intenzione di fare altro, ma Mario ribatte che lei pretende troppe certezze da lui e che gli sta facendo pagare le ferite delle relazioni precedenti. Viene mostrata anche l'esterna con Pierpaolo, che sembra protare a un chiarimento tra il corteggiatore e la tronista, e viene rivelato che Pierpaolo ha mandato un messaggio a Ida in cui si sono sentiti i saluti del figlio. Rispetto all'esterna con Mario, Ida è molto più serena e chiede lei stessa al corteggiatore di ballare insieme. Dopo il ballo si riaccende una discussione tra Ida e Mario, perché il corteggiatore accusa la tronista di comportarsi così per provocarlo e volano di nuovo stracci tra i due.

Anche per il trono di Daniele Paudice ci sono novità: il tronista ha portato di nuovo in esterna Gaia e le ha presentato il suo cane Diego: seduti su un prato i due hanno chiacchierato molto e si sono confidati le rispettive fragilità e preoccupazioni per una relazione. In studio, Gaia ammette di essere molto felice dell'esterna e sia Gianni sia Ida hanno parole bellissime per lui, perché si è fatto conoscere molto e ha dimostrato di essere molto maturo ammettendo di non avere problemi nel prendersi cura eventualmente anche del piccolo Diego, il figlio di Gaia. Poi, dopo un ballo, a sorpresa Maria annuncia l'ingresso in studo di Beatriz D'Orsi, la non scelta di Brando Ephrikian!. Il tronista, infatti, ha chiesto alla redazione se poteva richiamarla perché diventasse una sua corteggiatrice!. Per quanto lusingata, Beatriz dice di no!.

