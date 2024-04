Uomini e Donne, sempre più dubbi su Aurora e Tiziana: le dame del Trono Over dividono il pubblico

Gossip TV

Aurora Tropea e Tiziana Riccardi da amiche a nemiche? Il pubblico di Uomini e Donne è diviso sulle due dame del trono over, ecco perché.

Nel parterre femminile del trono over di Uomini e Donne sembra essere nata una certa complicità tra Aurora Tropea e Tiziana Riccardi. Le due dame, tuttavia, si sono recentemente scontrare al centro dello studio del dating show di Canale 5 a causa della conoscenza con Federico e il pubblico è sempre più scettico sulla sincerità delle due donne, ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Aurora e Tiziana da amiche a nemiche?

A Uomini e Donne nascono amori, si consumano gelosie, si assiste a baci roventi e confronti altrettanto infuocati, ma possono nascere anche amicizie tra i partecipanti al dating show di Maria De Filippi. Un esempio chiaro potrebbe essere senza dubbio quello dell’amicizia tra Ida Platano, che ha nuovamente discusso con Mario in puntata, e Gemma Galgani che da anni sono legatissime, condividono insieme gioie e dolori della loro vita privata e vanno anche vacanza insieme quando possibile. Recentemente si è parlato, invece, della complicità nata tra altre due dame del parterre femminile del trono over, quella tra Aurora Tropea e Tiziana Riccardi.

Da qualche puntata, infatti, in molti hanno notato che le due donne si consigliano e si rassicurano durante gli scontri, forse perché entrambe sono decisamente poco amate dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti e diventano spesso e volentieri oggetto di feroci critiche. Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, tuttavia, Tiziana e Aurora si sono ritrovate entrambe sedute davanti al cavaliere Federico e questo ha fatto nascere non pochi dubbi sulla loro amicizia. Come è possibile, infatti, che Riccardi abbia accettato il numero di Federico senza battere ciglio quando era perfettamente consapevole che il cavaliere stava già conoscendo Tropea?

Uomini e Donne, pubblico diviso su Aurora e Tiziana

La puntata di Uomini e Donne che ha visto protagoniste Aurora Tropea e Tiziana Riccardi nel confronto con il cavaliere Federico ha fatto nascere nuovi dubbi sulla sincerità delle due dame. Già da tempo, infatti, il pubblico del dating show di Canale 5 è molto diviso su Aurora che, se da una parte è criticata per il suo modo di fare e le sue risposte sempre piccate, dall’altra è difesa dal trattamento ingiusto che Gianni Sperti spesso e volentieri le riserva, attaccandola senza darle modo di replicare o attaccandola anche senza una motivazione più che valida.

Tiziana, invece, è finita nel mirino di Tina Cipollari che non crede assolutamente ai suoi racconti né tantomeno alla sua concreta voglia di trovare un uomo per la vita, e non fa che sottolineare l’atteggiamento “da vittima” della dama. Anche in questo caso, tuttavia, c’è chi l’ha difesa non gradendo gli attacchi feroci della verace opinionista romana che è scesa sul personale con Riccardi. Ora, tuttavia, gli ultimi avvenimenti hanno posto nuovi dubbi e sembra che il pubblico non creda più molto alla trasparenza delle due donne, accusate di essere in trasmissione solo per passare del tempo davanti alle telecamere. Cosa ne pensate?

