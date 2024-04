Uomini e Donne, scioccante decisione di Ida Platano. Interviene Maria De Filippi [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano ha deciso di lasciare il trono per mancanza di interesse da parte di Mario e Pierpaolo. Necessario l'intervento di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo!

Oggi, la nuova puntata di Uomini e Donne inizia dal trono classico e da un'accesa discussione tra Ida Platano e i suoi due corteggiatori. Alla fine la tronista decide di lasciare il programma ed è necessario l'intervento della conduttrice per chiarire la situazione. Spazio anche alle dinamiche del trono over con Salvatore che sceglie di uscire con un'altra dama, dopo aver chiuso con Barbara. Ecco cosa è successo!

Uomini e Donne, Ida Platano intenzionata a lasciare il trono, Maria De Filippi interviene e difende Mario

La conduttrice del dating show di Canale5 Maria De Filippi rivela che la tronista non ha voluto fare esterne questa settimana: Ida Platano ribadisce che dopo quanto successo nelle ultime settimane non ha voluto portare nessuno dei corteggiatori in esterna, ma Pierpaolo l'accusa di aver di nuovo cambiato atteggiamento con lui dopo la lite in studio con Mario. Dopo l'ennesima discussione, Ida dichiara che questo trono lo sta portando avanti da sola e che non le sta più bene questa situazione tra loro. Viene chiamato anche Claudio della redazione e conferma che Mario non ha minimamente chiesto della tronista, mentre Pierpaolo ha chiamato per chiedere di inviare dei fiori alla Platano.

Dopo queste parole Ida dichiara che ha le sue risposte su Mario e che pensa che lui non abbia davvero interesse per lei e decide che vuole lasciare il trono. Le sue parole lasciano stupiti tutti, compresi i due corteggiatori, ma come sottolineano gli opinionisti nessuno di loro si alza e cerca di fermarla. Quando Ida fa per alzarsi sono Tina e Gianni a trattenerla e si scagliano contro Mario e Pierpaolo, perché hanno delle pretese assurde e non danno nulla in cambio. Tina arriva a dire a Mario di "muovere il c***" e lo attacca, consigliando a Ida di cambiare corteggiatori, ma non di lasciare il programma.

Maria interviene e rivela che Mario ha chiamato la redazione per tutta la giornata precedente alla registrazione, sperando che Ida facesse qualcosa per vederlo o portarlo in esterna. Mentre Gianni fa notare che comunque è una dimostrazione, Tina ribadisce che non è comunque abbastanza. Interviene ancora Claudio che conferma quanto detto da Maria De Filippi e a quel punto è Pierpaolo ad alzarsi e andare da Ida, chiedendole di ballare e di lasciarsi questo alle spalle. Dopo il ballo, Mario litiga ancora con la tronista, offeso perché ha ballato con Pierpaolo e dichiara che ha delle rimostranze verso di lei e che dovrà valutare cosa fare...

Uomini e Donne, volano stracci tra Barbara e Cristina!

Si passa al trono over con Mario e le sue corteggiatrici: il cavaliere, dopo aver accettato anche di conoscere un'altra dama scesa per lui, Noemi, comunica che vuole proseguire la frequentazione solo con Milena. Desirée ammette di essere delusa, ma che fino al giorno prima non le aveva rivelato nulla di queste nuove certezze che aveva avuto. Interviene Milena e ammette che dato che il cavaliere aveva deciso di conoscere Noemi che è molto più giovane di lei, allora, vista la differenza d'età avrebbe preferito sedersi. Maria annuncia che ci sono due ragazze che vorrebbero conoscerlo e dopo aver mandato via Desirée e Noemi, Mario accetta di farle entrare e decide di far restare Ilenia per conoscerla.

Si siedono al centro studio Salvatore e Ida al centro studio: dopo aver chiuso furiosamente con Barbara, il corteggiatore ha deciso di uscire con la dama napoletana. Dal racconto della serata tra i due vengono smentite le dichiarazioni di Barbara su di lui, perché la dama gli aveva rinfacciato di non essersi fatto conoscere e di non volersi raccontare con lei. Interviene anche Cristina Tenuta, che dà ragione a Salvatore e sottolinea che Barbara è pesante, mentre Ida è solare e divertente. Inizia una furiosa discussione tra le due dame, con Barbara che accusa Cristina di essere falsa e che gli uomini con lei scappano dopo averla conosciuta. Barbara arriva a nominare Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza, le due frequentazioni più note di Cristina. Interviene Maria di nuovo e riporta l'attenzione su Ida e Salvatore, che dichiarano di voler continuare a uscire insieme.

