Uomini e Donne, tremenda lite tra Salvatore e Barbara: "Ma chi ci vuole andare a cena con una come te" [VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, tra Salvatore e Barbara esplode una furiosa lite e tra i due personaggi del trono over volano stracci!

Oggi, la nuova puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, inizia dal trono classico e da una riflessione di Maria De Filippi su Ida Platano. La puntata è dedicata soprattutto al trono over con diverse dinamiche dei suoi protagonisti. Non mancano discussioni, come la tremenda lite tra Salvatore e Barbara De Santi!

Uomini e Donne, ennesima delusione per Gemma Galgani!

Maria De Filippi fa notare allo studio che Ida ha dei forti dubbi sui suoi corteggiatori e che se volesse, potrebbe anche non scegliere. Subito prende la parola Mario Cusitore: il corteggiatore ci tiene a precisare che se lui si arrabbia così è perché ci tiene a lei e che un sms non ha lo stesso valore di quello che dovrebbe avere al di fuori della trasmissione Mediaset. Alla fine, lui e Ida decidono di ballare insieme. Dopo il ballo, la conduttrice si rivolge anche a Pierpaolo e gli consiglia di darsi una svegliata, perché le storie d'amore non sono compiti in classe, ma a volte bisogna seguire l'istinto e dimostrare anche solo alzandosi e prendendo Ida per ballare.

Spazio al trono over: al centro studio si siede Sabrina che è uscita con Massimo. La dama ha apprezzato il suo corteggiamento, ma non è interessata davvero, anche perché è uscita con Maurizio e uscendo con lui ha capito di non avere lo stesso trasporto e c'è stato un bacio. Il cavaliere è un uomo arrivato nel dating show e si presenta per la prima volta.

Tocca a Gemma Galgani che ha lasciato il numero ad Antonino, un cavaliere del parterre e con cui è uscita a cena. Tra i due ci sono 15 anni di differenza e Tina Cipollari interviene immediatamente per dirne una delle sue. Prima che possa esagerare, Maria chiede ai fonici di chiuderle il microfono!

Nonostante un promettente inizio, però, Antonino subito stronca la frequentazione con la dama, affermando che non ha capito molto bene le regole del programma e che lui vorrebbe conoscere un altro tipo di dama. Tuttavia, quando il cavaliere ammette che l'avrebbe baciata perché gli piace, Gianluca gli fa notare che dovrebbe avere maggior rispetto prima di fare certe affermazioni. Alla fine, Maria li fa accomodare.

Uomini e Donne, Barbara e Salvatore ai ferri corti: "Ma chi ci vuole venire a cena con te!" [VIDEO]

Al centro studio si siedono Angelo e Ida, ma invece di parlare della loro serata, la dama lo attacca dicendogli che non ha fatto altro che parlare di Tiziana, con cui il cavaliere aveva avuto una frequentazione, poi terminata in maniera un po' turbolente. Ida gli rinfaccia diversi comportamenti, ma Angelo continua a negare, finché persino gli opinionisti ammettono che questo non può esserselo inventato. Ma sul cavaliere si abbatte la furia di Tina, quando Ida rivela che Angelo ha chiesto il numero a Cristina per provocare una reazione in Tiziana! E che anche il voler stare al centro studio era per provocare l'ex.

Quando Tiziana interviene a difendere Angelo, Tina si infuria e attacca la dama. Nessuno crede alla versione del cavaliere, dopo tutte queste incongruenze nel suo racconto. Anche Maria cerca di vederci chiaro, chiedendo al cavaliere perché ha parlato di "malelingue" quando si è rifiutato di prendere lo stesso albergo di Ida. Silvio interviene e difende il cavaliere, definendolo un ingenuo e che non è come lo dipingono gli altri e che è ancora infatuato di Tiziana.

Si passa a Barbara De Santi e al corteggiatore Salvatore. Nonostante le buone intenzioni, però, la dama ammette che con il produttore è molto difficile instaurare un dialogo e ammette candidamente che non le piace. Mentre gli opinionisti l'accusano di seguire il solito copione, Ida Platano la difende e anche la dama fa il terzo grado al corteggiatore dicendogli che non sa nulla di lei. Tra i due volano stracci e inizia un'accesa discussione al centro studio, tanto che Barbara e Angelo si alzano dalle rispettive sedute e arrivano a fronteggiarsi.

