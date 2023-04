Uomini e Donne, Sara Shaimi sulle nozze con Sonny Di Meo: "Ecco perché ci siamo sposati in Marocco"

Gossip TV

Sara Shaimi e Sonny Di Meo sono due ex volti di Uomini e Donne e recentemente si sono sposati in Marocco. Ecco il perché della scelta.

Sara Shaimi e Sonny Di Meo sono diventati marito e moglie in Marocco, terra d'origine dell'ex volto di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5, qualche settimana fa. L'ex tronista ha rivelato il motivo di questa scelta pubblicando alcune stories su Instagram.

Uomini e Donne, Sara Shaimi ripercorre la sua storia con Sonny Di Meo e del perché si sono sposati in Marocco

La coppia si è conosciuta a Uomini e Donne, da cui escono insieme nonostante le problematiche della pandemia che hanno interrotto il loro trono. Nel 2020 hanno ufficializzato la loro storia, dopo la scelta della tronista e al di là di alti e bassi, sono stati insieme fino al 2023. La loro rottura era da attribuire oltre alle differenze di carattere tra i due - come specificò anche Shaimi in un intervento successivo - e i rumors sulla presunta relazione tra Sonny e Aurora Baruto, ex corteggiatrice di Luca Salatino.

Improvvisamente, tuttavia, i due erano tornati insieme, sconvolgendo tutti e nel giro di poco tempo si sono diffuse le news sulle possibili nozze: inizialmente si pensava a una fake news, ma in realtà il 5 marzo hanno convolato davvero a nozze con una cerimonia tradizionale in Marocco, terra d'origine di Sara Shaimi e si sono moltiplicate le voci di una presunta gravidanza. Per spiegare il motivo della cerimonia in Marocco, Sara ha deciso di raccontare tutto con una storia su Instagram:

"Per chi lo chiede, il matrimonio vale anche in Italia. Faremo una bella festa anche in Italia prossimo anno. Fare il matrimonio prima in Marocco è stato più per caso, avendo una cugina che fa la wedding planner, mi ha detto 'facciamolo subito' e noi abbiamo detto 'why not?!'. E mi ha fatto molto piacere, è stato bellissimo. Non avrei mai pensato di farlo giù e invece..."

