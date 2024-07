Uomini e Donne, Sabrina Ghio commenta le polemiche tra le sorelle Beatrice e Ludovica Valli: "Ma il senso di fare la morale?"

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne Sabrina Ghio è intervenuta nella polemica che si è creata tra le sorelle Beatrice e Ludovica Valli. Ecco l'ironico commento!

Di recente, sui social, le sorelle Benedetta e Ludovica Valli sono state protagoniste di un'accesa polemica sul lavoro di influencer. Dopo che Ludovica aveva pubblicato uno sfogo in cui denunciava la disonestà di alcune colleghe sulle sponsorizzazioni a pagamento, era intervenuta anche Beatrice Valli, la quale non aveva esitato a rispondere a tono alla sorella, non rivolgendosi a lei personalmente, invitando a non fare la morale e a scendere dal piedistallo. Contro entrambe ha poi pubblicato una frecciatina l'ex volto di Uomini e Donne, la tronista Sabrina Ghio, con un ironico commento nelle sue stories su Instagram.

Uomini e Donne, Sabrina Ghio replica alle polemiche di Beatrice e Ludovica Valli: "Ma c'è bisogno che ci facciano la morale?"

Sui social si è scatenata una battaglia a colpi di frecciatine dopo che Ludovica Valli ha pubblicato un post contro la disonestà di alcune colleghe influencer, per il modo in cui decidono, consapevolmente, di non dichiarare quando una sponsorizzazione è a pagamento o meno. In risposta, Beatrice Valli ha replicato che stare sempre a puntare il dito non è certo un atteggiamento maturo e che lei si è sempre comportata onestamente e questo è noto ai suoi followers.

Di fronte a questi scambi di opinioni, è intervenuta Sabrina Ghio, ex tronista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. L'ex volto del programma Fascino ha replicato con ironia alla battaglia tra le due sorelle Valli e su quanto appaia fuoriluogo che entrambe stiano su Instagram a fare la morale ad altri, invece di risolversi tra loro i problemi in famiglia:

" Ma quelle che usano Instagram per lanciarsi frecciatine fra di loro, scrivendo lunghi poemi e facendo la morale a noi poveri mortali sulla vita, sul lavoro, su come fanno le madri eccettera, non ce l’hanno whatsapp per mandarsi un messaggio e mandarsi a ca*are privatamente senza scassare le pa**e a noi?

Uomini e Donne, frecciatine social tra le sorelle Valli

Dopo che Ludovica Valli ha deciso di denunciare la disonestà di alcune influencer a proposito di collaborazioni poco chiare, Beatrice Valli, sentendosi chiamata in causa, ha replicato con un messaggio sui social, in cui ha ammesso di aver sempre seguito le regole e che i suoi followers hanno sempre saputo che tipo di influencer lei fosse.

La moglie di Marco Fantini ha proseguito invitando - senza fare il suo nome - a non star sempre a puntare il dito e a limitare il giudizio sugli altri, comportandosi con maggiore umiltà:

" Ho avuto forse la fortuna di trovarmi al posto giusto nel momento giusto ma da quel giorno ci ho sempre creduto ed ho sempre lavorato con serietà e soprattutto rispettando le regole, anche quelle della normale convivenza non ho mai usato i miei follower per diffondere odio o insultare qualcuno, non ho mai giudicato l’operato degli altri In questi anni tante cose sono cambiate e non solo per me ed il mio lavoro sono cambiati gli interessi delle persone e le loro abitudini, è cambiato il modo di comunicare di tutti noi ed anche delle aziende una volta c’erano la televisione, i concorsi a premi, le televendite oggi ci sono i social network, gli influencer ed i content creator non ho mai nascosto nulla a nessuno e mai mi sono permessa di fare la morale ad altri"

Il loro scambio sui social è solo l'ennesima battaglia tra le sorelle, che da tempo hanno ammesso di non avere simpatia reciproca e che sono piuttosto estranee l'una alla vita dell'altra.

