Beatrice Valli risponde alla frecciatina della sorella Ludovica: "Non ho mai fatto la morale a nessuno"

Dopo un lungo post in cui Ludovica Valli criticava il comportamento di alcune influencer, a rispondere è arrivata la sorella Beatrice Valli, che sembra aver preso sul personale le sue parole. Ecco cosa è successo!

Non è passata inosservata sui social la frecciatina che Ludovica Valli ha lanciato alle sue colleghe influencer: in un lungo post sui social, l'ex tronista di Uomini e Donne ha criticato il comportamento di molte "influencer da strapazzo", per le collaborazioni poco chiare che sponsorizzano sui social. Tuttavia, sua sorella Beatrice Valli deve aver preso sul personale lo sfogo di Ludovica e ha così replicato dai sui account personali.

Beatrice Valli replica alla sorella Ludovica: "Io almeno non faccio la morale agli altri"

Dopo aver letto lo sfogo di Ludovica Valli a proposito delle collaborazioni poco trasparenti che alcune influencer sponsorizzano, decidendo volutamente di non includere l'ADV e provare a ingannare i followers, Beatrice Valli ha replicato con una stoccata alla frecciatina - presunta - della sorella, invitandola a non fare la morale agli altri e a non ergersi giudice dell'atteggiamento altrui.

Con un intervento sui social, Beatrice Valli ha replicato di aver sempre agito nel rispetto delle regole e che i suoi followers sanno benissimo che tipo di influencer e lavoratrice è:

" Ho avuto forse la fortuna di trovarmi al posto giusto nel momento giusto ma da quel giorno ci ho sempre creduto ed ho sempre lavorato con serietà e soprattutto rispettando le regole, anche quelle della normale convivenza non ho mai usato i miei follower per diffondere odio o insultare qualcuno, non ho mai giudicato l’operato degli altri In questi anni tante cose sono cambiate e non solo per me ed il mio lavoro sono cambiati gli interessi delle persone e le loro abitudini, è cambiato il modo di comunicare di tutti noi ed anche delle aziende una volta c’erano la televisione, i concorsi a premi, le televendite oggi ci sono i social network, gli influencer ed i content creator non ho mai nascosto nulla a nessuno e mai mi sono permessa di fare la morale ad altri"

L'ex corteggiatrice di Marco Fantini ha poi concluso il suo discorso ricordando che ognuno è libero di vivere la propria vita come preferisce e che il giudizio degli altri deve essere valutato e tenuto in considerazione, ma che scatenare polemiche inutili senza attuare alcun cambiamento non ha alcun senso:

" Ognuno è libero di comportarsi come ritiene più opportuno ed avere le proprie idee, il giudizio degli altri fa parte della vita di ogni giorno ed anche del lavoro, io lo ascolto e lo valuto sempre con molta attenzione e non mi sono mai sottratta allo stesso. È sempre più facile insultare o fomentare una polemica piuttosto che fare qualcosa, io quello che faccio spero di farlo bene e ringrazio tutti coloro che mi hanno dato e mi danno tutt’oggi fiducia ed affetto"

Non c'è sintonia tra le sorelle Valli: ecco cosa è successo

Sono mesi, oramai, che il rapporto tra le sorelle Valli sembra essersi deteriorato: sui social, i followers avevano spesso sottolineato come le tre sorelle, compresa Eleonora Valli, non fossero molto vicine tra loro. E dopo rumors vari è stata proprio Ludovica a confermare che tra lei e le due sorelle maggiori non corre buon sangue.

A Verissimo, infatti, l'ex tronista ha raccontato che nonostante provino affetto l'una per l'altra, Beatrice ed Eleonora, anche per questioni di età, sono sempre state più unite e in sintonia, mentre lei non riesce ad andare d'accordo con loro. In un successivo intervento, quando un fan le aveva chiesto perché non fosse stata invitata anche lei a trascorrere la giornata del 25 aprile con le sorelle e le rispettive famiglie, Ludovica Valli aveva replicato di avr scoperto di questa giornata in famiglia dai social, perché era solo lì che riusciva a sapere cosa succedeva nella vita delle sorelle.

Da lì, poi, la situazione è peggiorata e negli ultimi mesi non sono mancate le frecciatine sui social: Beatrice era finita nell'occhio del ciclone per una serie di affermazioni alquanto discutibili e Ludovica non avev fatto nulla per difenderla, ma erano anche apparsi like contro la sorella e il suo modo di pensare.