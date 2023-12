Uomini e Donne, Rosa Perrotta svela qual è il regalo più folle mai ricevuto!

Gossip TV

Rosa Perrotta, ex volto di Uomini e Donne, ha raccontato in un'intervista qual è stato il regalo più folle ricevuto!

L'ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta è stata ospite di una lunga intervista a Generazione Z e ha raccontato diversi aneddoti sul suo lavoro e su qual è stato il regalo più folle ricevuto.

Uomini e Donne, Rosa Perrotta svela qual è stato il regalo più folle mai ricevuto!

Dopo aver fatto scalpore svelando quanto può effettivamente guadagnare un'influencer, Rosa Perrotta, ex volto del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, ha anche raccontato qual è stato il regalo più folle che una delle aziende con cui collabora le abbia fatto:

"Il regalo più folle che ho ricevuto? Una cosa molto bella che ho ricevuto è stato un weekend in una struttura. Loro sono molto carini perché non prendono solo me ma tutto il pacchetto con i bimbi, il mio compagno. Quinti è molto bello perché ti consente di vivere delle esperienze che magari normalmente non farei. Sono molto grata e cerco di impegnarmi più che posso in questo lavoro perché la cosa a cui tengo di più è sì la remunerazione perché sicuramente è super remunerativo come a volte non lo può essere, dipende da tanti fattori. Però c’è proprio una questione umana, come il contatto per le aziende. Loro apprezzano il tuo lavoro e cercano anche di ricambiare.Qualcosa che non mi è piaciuto e che ho rispedito? Ma no, di solito non lo faccio mai perché non mi piace. Arriva di tutto: abbigliamento, make-up, di tutto, inviti, weekend, spa, scarpe, anche per i bimbi. Però per esempio durante il Covid noi siamo stati uno strumento importantissimo per la proliferazione di tantissime aziende. Senza di noi molte aziende avrebbero chiuso."

L'ex tronista ha anche commentato il documentario Unica, uscito su Netflix, in cui Ilary Blasi ha raccontato la sua personale vicenda circa la fine del matrimonio ventennale con Francesco Totti. Per l'ex tronista si è trattata di una mossa che non teneva però conto di come potessero sentirsi i figli della coppia e, parlando di bambini, ha anche rivelato qual è il regalo di Natale che vorrebbe ricevere:

"Cosa mi auguro? La salute dei miei figli, che loro stessero bene. Io mi sono autoregalata un anello, Pietro lo lascio fare. Credo che mi regalerà delle scarpe ma tanto io se voglio qualcosa faccio in autonomia, me lo compro da sola"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne