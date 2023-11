Uomini e Donne, Rosa Perrotta fa rivelazioni sul programma di Maria De Filippi poi il retroscena sul compenso

Gossip TV

Ospite di Generazione Z su Rai 2, Rosa Perrotta fa rivelazioni inaspettate su Uomini e Donne, poi parla del lavoro da influencer.

Tra le protagoniste più amate nella storia di Uomini e Donne c’è senza dubbio Rosa Perrotta, una delle troniste che ha avuto maggior successo anche una volta concluso il programma di Maria De Filippi. Ospite di Generazione Z su Rai 2, la partenopea si è lascia andare ad alcune considerazioni sul suo percorso poi ha svelato quanto guadagna grazie ai social.

Rosa Perrotta, dopo Uomini e Donne influencer super pagata

I fan di Uomini e Donne hanno nel cuore la storia d’amore tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. I due si sono conosciuti nella studio quando lei era tronista e lui presentò dopo aver cercato di corteggiarla per diverso tempo. In studio, Rosa lo ha notato ed è capitolata: questo amore è duraturo e ad oggi ha regalato alla coppia due splendidi figli e un matrimonio in vista. Ospite di Generazione Z, programma di Rai 2, l’ex tronista ha svelato come è finita nel dating show di Canale 5.

“Mi arrivò una telefonata nella quale mi hanno detto che Maria De Filippi voleva conoscermi. Io ovviamente ero sconvolta da questa notizia ma felicissima. Così decisi di fare questo colloquio, anche se ero presa da altre cose, ma non potevo perdere l’opportunità. Dopo una settimana mi chiamarono per dirmi che ero stata presa”, ha confidato.

Ad oggi, Rosa è una influencer molto amata e ricercata dai brand sia per la sua immagine di mamma in affari e il messaggio positivo che lancia sui social mostrando la sua vita, sia per la sua innegabile bellezza. Nel corso dell’intervista, Rosa Perrotta ha rivelato quanto guadagna grazie ai suoi post su Instagram: “I compensi sono alti, fino a 4mila euro a post, ma ci sono cattiverie che devo subire. E quello che fa più male sono i commenti sui miei figli”.

Dopo aver ammesso di soffrire per le critiche ai suoi figli, Rosa a concluso l'intervista ammettendo di essere profondamente grata per la sua vita. Sui social tuttavia è nata una querelle, dal momento che molti spettatori di Rai non conoscono Perrotta e e avrebbero preferito un'altra ospite per parlare di social. Tante le critiche a cui rosa tuttavia non ho dato peso.

