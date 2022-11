Uomini e Donne, Rosa Perrotta racconta perché ha abbandonato la tv

Gossip TV

L'ex tronista Rosa Perrotta si è allontanata dal mondo dello spettacolo. Recentemente ha rivelato i motivi che l'hanno spinta a prendere questa decisione. Ecco cosa ha detto.

L'ex tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta, era nota al pubblico oltre che per aver preso parte al programma di Maria De Filippi, anche per la sua partecipazione all'Isola dei Famosi e per le sue comparse a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso. Ma, negli ultimi tempi, sembra scomparsa dalla tv.

Rosa Perrotta e i motivi per cui non è più in tv

Recentemente è stata molto criticata per l'enorme festa del primo compleanno del figlio Achille ed è molto attiva sui social, dove racconta la sua vita di mamma. Ma, a parte le dirette Instagram, Rosa Perrotta non è più in tv. In una recente intervista ha rivelato il motivo per cui ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo.

Dopo la nascita dei figli, ha dichiarato, sta lavorando a pieno ritmo ed è sempre piena di energie. Ma allora, perché ha abbandonato la tv?

A quanto pare, non c'erano offerte di lavoro interessanti per lei, nel vasto panorama di programmi italiani. E, per il futuro?

Rosa Perrotta rivela di avere un progetto in cantiere che sta prendendo forma e che riguarderà le donne e le mamme.

