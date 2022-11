Uomini e Donne, Rosa Perrotta criticata per la festa del primo compleanno di suo figlio

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne, Rosa Perrotta ha festeggiato il primo compleanno di suo figlio con una festa che si è attirata molte critiche. Vediamo insieme cosa è successo.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Rosa Perrotta, è finita al centro del gossip per la festa di compleanno organizzata per il primo compleanno del figlio Mario Achille.

Rosa Perrotta, il compleanno del figlio e...Brad Pitt?

A quanto sembra, per il primo compleanno del secondo figlio avuto dal compagno Pietro Tartaglione, l'ex corteggiatrice avrebbe allestito un sontuoso party a tema "Achille e antica Grecia", con tanto di scenografie e torta di compleanno a più piani. Un'eccentricità, l'hanno giudicata i più magnanimi, un'autentica cafonata, le lingue più velenose.

Sotto le foto postate dall'influencer su Instagram, i commenti si sono susseguiti con toni sempre più derisori, perché per molti utenti un tale sfoggio di opulenza per un bimbo di solo un anno è davvero eccessivo e altro non era che un tentativo di ostentare la propria ricchezza. Tra i commenti, molti erano anche particolarmente ironici, ma non crediamo che Rosa Perrotta li abbia trovati poi tanto divertenti.

Uno di questi in particolare riportava:

" A 18 anni ci sarà direttamente Brad Pitt con il calesse e i cavalli, di poco gusto"

La festa è stata raccontata su Instagram proprio da Perrotta, che non ha voluto risparmiare ai suoi followers neppure il più piccolo dettaglio, nonostante questo le abbia fatto piovere addosso critiche a dir poco feroci.

