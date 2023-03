Uomini e Donne, Rosa Perrotta racconta com'è iniziata la crisi con Pietro Tartaglione: "È iniziata nella sfera intima..."

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne, Rosa Perrotta si è svelata a proposito della crisi con il compagno, Pietro Tartaglione, rivelando che i primi problemi sono nati nell'intimità della coppia. Ecco cosa ha detto.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono felicemente insieme dal 2017, anno in cui uscirono da Uomini e Donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La coppia è una delle più amate dai fan del programma e negli ultimi anni la famiglia si è allargata con la nascita dei due figli, Ethan Domenico e Achille Mario, per la cui festa di compleanno l'ex tronista fu molto criticata. Ma, nonostante gli anni felici insieme, Rosa Perrotta non ha nascosto che ci sono stati anche dei periodo molto difficili per loro.

Uomini e Donne, Rosa Perrotta svela i problemi legati all'intimità con il compagno

L'ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato che per un periodo lei e il compagno si sono allontanati e hanno rischiato di separarsi. Tutto è da collegare ai periodi dopo le gravidanze, durante i quali Perrotta e Tartaglione facevano fatica a comunicare e a ritrovare la naturale intimità. In un'intervista al settimanale Mio, la tronista ha rivelato:

"Il rapporto con Pietro è cambiato, abbiamo avuto una crisi, perché quando si sposa il baricentro, ne risente anche la coppia. In che modo è iniziata la crisi? Ad esempio nella sfera intima. Dopo la nascita di un figlio, il rapporto col sesso può essere messo da parte e può essere lasciato in disparte anche il proprio compagno. Questo si è verificato con il nostro primo bambino: con il secondogenito ho imparato a gestirla e anche il mio compagno ha capito che può succedere che non si abbia voglia di stare col proprio partner e di vivere la parte emotiva della maternità, da cui l'uomo può sentirsi escluso"

L'ex volto del dating show ha rivelato che la crisi non li ha portati a separarsi definitivamente, ma solo a un breve raffreddamento nel loro rapporto. Ma ad oggi la situazione è migliorata, perché l'influencer ed ex tronista ha dichiarato che insieme a Pietro Tartaglione ha imparato a gestire questi momenti di sfiducia e freddezza e hanno imparato a ritagliarsi del tempo per loro, per stare insieme come coppia:

"Non bisogna forzare nulla, bisogna assecondare il naturale percorso delle cose, se c'è amore la persona che hai accanto ti aspetta"

Scopri le ultime new su Uomini e Donne