Uomini e Donne, Rosa Perrotta e il suo Natale in ospedale. Cos'è successo?

L'ex volto di Uomini e Donne, Rosa Perrotta, ha raccontato di essere corsa in ospedale il giorno di Natale per suo figlio Ethan, colto da un malore. Vediamo cos'è successo.

Non è stato un Natale semplice quello dell'ex volto di Uomini e Donne, Rosa Perrotta. Lei e il compagno sono corsi in ospedale il 25 dicembre a causa di un malore del figlio Ethan.

Uomini e Donne, Rosa Perrotta si sfoga per il malore che ha colto il figlio Ethan: "Mai una gioia nemmeno a Natale"

Insieme al compagno Pietro Trataglione, l'influencer ha trascorso una parte del Natale in ospedale, a causa di un infortunio capitato al piccolo Ethan, di tre anni. La coppia ha anche un secondo bambino, Mario Achille, la cui festa di primo compleanno ha scatenato i commenti indignati del web.

Ethan, pochi giorni prima di Natale, è caduto da una giostra, mentre era al parco insieme al padre. Quello che sembrava solo un piccolo incidente senza conseguenze si è poi trasformato in un incubo per la famiglia: il polso del piccolo si è gonfiato così tanto da provocargli sofferenza e i genitori l'hanno portato di corsa al pronto soccorso. L'influencer aveva raccontato la prima parte della storia in una serie di storie su Instagram in cui manifestava preoccupazione e dichiarava che non sarebbe stata tranquilla finché non avesse portato il piccolo all'ospedale per un controllo.

I medici hanno indagato, sottoponendo il piccolo a diversi esami, tra cui una radiografia che ha dato un responso chiarissimo: frattura composta del polso e obbligo per Ethan di portare il gesso per 20 giorni. Un grande spavento, ma per fortuna la situazione si è risolta nel migliore dei modi. Eppure, l'influencer non ha potuto fare a meno di esclamare il famoso "mai una gioia!" e non le si può dare torto, dato che la corsa in ospedale è avvenuta il 25 dicembre.

