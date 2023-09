Uomini e Donne, Roberta Giusti risponde alle critiche dopo la rottura con Samuele Carniani

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, Roberta Giusti, risponde alle critiche giunte dopo l'annuncio della fine della storia con Samuele Carniani. Ecco cosa ha rivelato!

Pochi giorni fa, l'ex tronista di Uomini e Donne, Roberta Giusti, aveva confermato alcune voci che si erano diffuse negli ultimi mesi: tra lei e il corteggiatore Samuele Carniani la storia era giunta al capolinea. Purtroppo, l'ex volto del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi ha raccontato di essere stata insultata in seguito alle sue recenti dichiarazioni.

Uomini e Donne, Roberta Giusti criticata per la rottura con Samuele Carniani: ecco come ha risposto

Attraverso due storie su Instagram, Roberta Giusti e Samuele Carniani hanno svelato che la loro storia era giunta oramai al capolinea, dopo due anni d'amore: la coppia si era conosciuta negli studi Elios di Canale5, quando entrambi avevano preso parte all'edizione del 2021 della trasmissione. Le prime avvisaglie della crisi erano giunte in seguito all'assenza, insieme, dei due ex protagonisti di Uomini e Donne e ai fan che avevano chiesto spiegazioni la coppia aveva risposto con un laconico "alti e bassi", a cui, tuttavia, qualche giorno fa, si era aggiunta una risposta più esaustiva e che confermava la fine della loro relazione.

Sia Roberta sia Samuele hanno cercato di mantenere il maggior riserbo possibile sulla situazione che stavano vivendo, ma Roberta ha deciso di aprire un box domande, preso d'assalto dai fan, i quali non si sono certo risparmiati, tanto che l'ex tronista si è trovata a rispondere alle critiche ricevute. A hci la accusava di non aver voluto trovare del tempo per stare con Samuele, data la distanza fisica tra i due, Roberta ha deciso di controbattere con forza, affermando:

"Strano che non perdete mai mezza occasione per tacere riguardo i cavoli degli altri, di cui, ovviamente, non sapete niente. Pazzesco"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne