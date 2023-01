Uomini e Donne, Roberta Di Padua su Riccardo Guarnieri: "Quando stavamo per uscire dal programma, hai pianto per Ida"

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, durante una discussione sul trono tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti si è inserita Roberta Di Padua con una scioccante confessione sul cavaliere. Ecco cosa è successo.

Oggi a Uomini e Donne, si parte dal trono over con Riccardo e Gloria: il cavaliere sembra essersi rimangiato tutte le dichiarazioni della volta precedente e con Gloria è di nuovo guerra aperta. Ma una dichiarazione di Robertta Di Padua rimescola le carte in tavola.

Uomini e Donne, tra Riccardo e Gloria il fantasma di Ida Platano? Le parole di Roberta Di Padua scatenano il dubbio

Si inizia conmla situazione tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti: un breve video riepilogativo illustra dove erano rimasta la coppia, con la decisione di provare a essere esclusivi, allontanando così il corteggiatore Umberto, i dubbi e le paure di entrambi. Il cavaliere confessa che hanno trascorso Capodanno e anche l'Epifania insieme. Gianni Sperti gli chiede come sono stati questi giorni e il Guarnieri risponde che non hano mai litigato, che sono stati benissimo. Ma continua a dichiarare di non essere innamorato. Quando Gloria entra in studio appare delusa dalle sue parole e non può fare a meno di chiedergli se scatterà mai l'amore con lei. Riccardo dice qualcosa che scatena la rabbia dello studio: forse, l'amore sarebbe già dovuto scattare.

Il cavaliere si è rimangiato con questa affermazione tutte le belle dichiarazioni dell'ultima puntata, ma purtroppo, anche gli opinionisti dicono che Gloria doveva aspettarselo, perché Riccardo non si smentisce mai. Il cavaliere non nasconde di provare qualcosa per la dama, ma per lui non è amore e se la dama decidesse di lasciare il programma, lui non la seguirebbe. Gloria sostiene che con lei, fuori dal programma, è completamente diverso e si comporta con lei come il perfetto fidanzato. La coppia è arrivata a un bivio e Riccardo sembra quasi voler spingere la dama a lasciarlo. Quando Maria De Filippi lo avvisa che c'è una dama che vorrebbe conoscerlo, il cavaliere non sa cosa dire, ma sia Gloria che Gianni insistono per farla entrare: se lui è interessato a Gloria, come sostiene, a lui non dovrebbe fare alcun effetto. Riccardo si rivolge contro Gloria, quasi incolpandola di averlo messo in questa situazione e la dama sbotta: "Ma come parli, 'mo è colpa mia? Ma che c**** stai a dire?".

La nuova corteggiatrice che entra si chiama Barbara e appare subito sicura di sé e dichiara il suo interesse per il Guarnieri, ma ammette anche che comprende tutta la situazione tra Gloria e Riccardo, ma se fosse nella dama non resterebbe lì seduta, ma se ne sarebbe già andata, perché anche se Riccardo è stato sincero, quello che dice non è comunque rispettoso verso una donna. Alla fine, tuttavia, Riccardo decide di mandarla via e mette Gloria davanti a un'alternativa: se vuole proseguire, bene, ma lei deve essere consapevole che i suoi sentimenti sono questi. Gloria sembra indecisa e anche nello studio si sentono pareri contrastanti, tra chi invita la dama a giocarsela fino in fondo e chi, invece, le consiglia di lasciar perdere, perché è chiaro che il cavaliere per lei non ha alcun sentimento e mai lo proverà.

Si inserisce nella discussione Roberta Di Padua che a sorpresa ricorda a Riccardo quando decisero di uscire insieme e lui aveva pianto la notte prima della puntata per Ida Platano e alla fine il cavaliere ha fatto ricadere su di lei la responsabilità della fine della loro storia, accusandola di voler restare a tutti i costi nel programma. La rivelazione di Roberta fa calare il silenzio in studio, nessuno si aspettava una dichiarazione del genere e anche il diretto interessato appare ferito: lui e la dama avevano chiuso quel capitolo, che senso ha ora tirarlo fuori? Ma è evidente che Roberta voleva solo togliersi dei sassolini dalle scarpe e scaricare il rancore che ancora prova per il cavaliere di Taranto. Dopo la parentesi sul loro passato, Riccardo e Gloria devono decidere se proseguire o meno e sembra che abbiano scelto di continuare la loro storia.

