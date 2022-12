Uomini e Donne, Roberta Di Padua nel mirino di Gianni Sperti: le continue provocazioni in studio

Gossip TV

Da quando è tornata nello studio di Uomini e Donne e si è resa antagonista di Ida Platano, Roberta Di Padua è finita nel mirino di Gianni Sperti.

Roberta Di Padua è tornata nello studio di Uomini e Donne, finendo per diventare una delle principali antagoniste nella tacente storia d’amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Da quel momento, come hanno notato moltissimi fan, la dama di Cassino è stata bersagliata senza pietà da Gianni Sperti, che le ha fatto uno sgambetto anche nel corso dell’ultima puntata del dating show su Canale 5.

Uomini e Donne, perché Gianni Sperti punzecchia sempre Roberta Di Padua?

Dopo aver parlato della cena consumata in hotel con Davide Donadei, fautore di nuove rivelazioni su Chiara Rabbi nella casa del Grande Fratello Vip, Roberta Di Padua è stata invitata da Maria De Filippi a rimanere nel parterre del trono over di Uomini e Donne e ha colto la palla al balzo per darsi una seconda occasione nel programma. Roberta ha iniziato a frequentare Alessandro Vicinanza, con il quale sperava di star costruendo base solide per un rapporto duraturo, per poi ritrovarsi scaricata malamente dal partenopeo. Alessandro si è dichiarato innamorato di Ida Platano e la coppia ha lasciato il programma per viversi lontano dalle telecamere, non prima di aver ingaggiato una serie di scontri in studio con Roberta e Riccardo Guarnieri, storico ex della dama bresciana.

Da quel momento, come hanno notato moltissimi fan del dating show, Roberta è diventata un bersaglio fisso per Gianni Sperti, sempre pronto ad osservarla e criticarla. Secondo i telespettatori l’opinionista non sarebbe imparziale e, nutrendo un affetto oltremodo esagerato per Ida, avrebbe preso in antipatia Roberta poiché sua rivale in amore. Vero è che Di Padua non sembra riuscire a legare con nessun cavaliere e spesso non prova neppure ad uscire con qualche pretendente che si fa avanti, sebbene abbia ribadito di sentirsi libera e di non aver interesse a coltivare nuovamente un rapporto con Guarnieri. Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne su Canale 5, il cavaliere Alessandro ha provocato lo scontro tra Gemma Galgani e Paola, entrambe interessate a conoscerlo. Vedendo Alessandro un uomo piacente, Maria De Filippi ha chiesto a Roberta se anche lei fosse interessata a conoscerlo ma la dama ha dato risposta negativa, portando Gianni a nuove provocazioni.

“Figurati, lei sta seduta lì ormai, fa la mummia. Adesso è diventata lei la mummia al posto di Gemma! Non esce più con nessuno”. Roberta si è difesa, ammettendo di non voler uscire con Alessandro poiché non interessata e Tina Cipollari le ha dato ragione, facendo notare che la dama di Cassino è tutto fuorché una comparsa in studio.

