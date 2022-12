Uomini e Donne, Gemma Galgani tira fuori le unghie e strappa il cavaliere a Paola (VIDEO)

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, è scontro tra Gemma Galgani e Paola a causa del nuovo cavaliere Alessandro.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Biagio Di Maro prova a rimediare con Paola grazie ad un regalo inaspettato ma lei rifiuta e in studio ammette di provare una certa attrazione per il nuovo cavaliere Alessandro. Peccato che l'uomo piaccia anche a Gemma Galgani la quale, nonostante la differenza d'età, si propone e ingaggia una battaglia all'ultimo occhiolino contro Paola. Disastro per Federico Dainese, che viene attaccato da Elena mentre esce in esterna con Vincenza che sembra prenderlo molto di più.

Uomini e Donne, Gemma Galgani dichiara guerra a Paola

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con un video che ritrae Paola ricevere un regalo nel camerino, un mazzo di fiori e una bottiglia di spumante da parte di un ammiratore misterioso. Visto quanto accaduto nelle ultime settimane al centro dello studio, Paola ipotizza che il regalo sia stato inviato da Biagio Di Maro e dichiara che, se così fosse, non potrebbe mai accettarlo. In puntata, il cavaliere partenopeo conferma di essere stato lui il mittente del regalo e Paola ribadisce di non voler avere nulla a che fare con Biagio, pur ringraziandolo per il gesto, mentre Silvia si infuria e trova poco carino che il cavaliere non abbia riservato le stesse scuse a lei, dato ciò che è successo tra loro.

Dopo uno scambio di frecciatine, al centro dello studio si presenta il nuovo cavaliere Alessandro, che ha colpito immediatamente Gemma Galgani nonostante vi sia tra loro una grande differenza d’età, ma anche Paola che ha raccontato di essersi incuriosita dopo aver fatto un ballo con lui in centro studio. Gemma e Alessandro fanno un ballo insieme e la dama torinese sembra pronta a lottare per conoscerlo meglio. Tra Paola e Gemma si scatena una discussione a causa delle frecciatine della sosia di Melania Trump, e le due si contendono l’attenzione di Alessandro rendendosi ridicole al centro dello studio.

Si passa poi al trono classico con Federico Dainese, tornato a Uomini e Donne dopo una breve assenza dovuta al Covid. Abbiamo lasciato il tronista diviso tra Elena e Vicenza, dopo aver baciato la prima ma aver confessato di aver pensato molto di più alla seconda. Nella puntata di oggi, scopriamo che Federico è uscito in esterna con Vincenza che ha fatto delle confessioni intime sulla sua vita permettendo al tronista di conoscerla meglio. Nonostante questa esterna sia stata ben diversa da quelle solitamente svolte da Dainese, Gianni Sperti si dice ancora poco convinto dalle reali intenzioni del tronista, che trova privo di emozioni e di capacità di lasciarsi coinvolgere se non esclusivamente a livello fisico. L'esterna con Elena è un disastro, dal momento che la corteggiatrice è furiosa.

