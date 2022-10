Uomini e Donne, Maria De Filippi stanca di Alessandro Vicinanza: è ora di dire la verità!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Maria De Filippi spinge Alessandro Vicinanza a prendere una posizione.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale 5, Pinuccia mostra un nuovo look ed è polemica. Alessandro Vicinanza, dopo una confusone incredibile sulle sue reali intenzioni, ammette di provare ancora qualcosa per Ida Platano deludendo moltissimo Roberta Di Padua, che ha annunciato in studio che sarebbe uscita con il cavaliere dallo studio del programma, per conoscersi lontano dalle telecamere.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza prende in giro Roberta Di Padua

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con il nuovo look di Pinuccia, pronta a denunciare Tina Cipollari, che ha voluto indossare un piccante rossetto rosso finendo per creare un terribile effetto. La cosa non passa inosservata a Tina, la quale non perde tempo e critica la dama di Vigevano, questa volta senza innescare reazione di forte discussione al centro dello studio. Si passa a Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: la dama di Cassino continua a non credere alle parole del cavaliere partenopeo, accusandolo di pensare ancora a Ida Platano avendo chiuso in fretta e furia la loro relazione dopo parole importanti. Roberta rivela che Alessandro le ha fatto dei discorsi molto spinti sull’intimità, e anche questo non fa che insospettirla verso le reali intenzioni del cavaliere.

Roberta non vuole sentirsi dire per l’ennesima volta una scelta di ripiego da parte di uomini che poi ci ripensano e tornano dalla ex. Sentendosi tirata in ballo, Ida invita velenosamente Roberta a non uscire con i suoi ex fidanzati, mostrandosi anche piuttosto infastidita. I presenti, sempre più dubbiosi sulla versione dei fatti raccontata da Alessandro che fa acqua da tutte le parti, chiedono al cavaliere se uscirebbe dal programma con Roberta e lui temporeggia, mentre la dama conferma che uscirebbe per conoscerlo meglio. Quando Alessandro conferma di non sentirsi pronto, continuando anche a parlare di Ida piuttosto che concentrarsi sul loro rapporto, Roberta si mette a sedere e lo lascia da solo al centro dello studio.

Maria De Filippi riprendere il cavaliere, facendogli notare che non è giusto rapportarsi a donne con figli e lavoro avviato, se ogni volta lui si tira indietro. Vicinanza continua anche a parlare di Ida, non riuscendo a nascondere una certa emozione, e provocando la reazione di tutti in studio. Ida è compiaciuta per essere ancora nei pensieri di Alessandro, il quale le fa importanti complimenti e dichiarazioni come il fatto che l’avrebbe presentata alla famiglia se la loro conoscenza fosse continuata. Spinto da Maria, il cavaliere partenopeo si siede al centro dello studio insieme a Ida pronto a riprovarci dicendosi innamorato.

