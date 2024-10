Uomini e Donne, Roberta Di Padua incinta? Alessandro Vicinanza accende il gossip su Instagram

Gossip TV

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza presto genitori? I due ex protagonisti di Uomini e Donne fanno sorgere dubbi sulla gravidanza con una particolare foto su Instagram. Ecco cosa è successo.

Dopo aver lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne, non senza regalare al publico del dating show di Canale 5 qualche intrigante colpo di scena, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono sempre più innamorati. La coppia ha fatto capire di essere alla ricerca di una gravidanza già qualche settimana fa, sfilando sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, e ora torna ad alimentare il gossip con una foto eloquente su Instagram. La dama di Cassino è in dolce attesa? Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Roberta e Alessandro presto genitori?

La storia d’amore di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza procede a gonfie vele ma in pochi, inizialmente, avrebbero creduto che i due ex volti di Uomini e Donne avrebbero potuto creare una relazione stabile e un radioso futuro insieme. Roberta si è sempre mostrata molto interessata ad Alessandro, tanto che quando lui scelse Ida Platano lei non la prese affatto bene, mostrandosi furiosa e affranta. La relazione con la dama bresciana, tuttavia, si è conclusa in breve tempo e con tante polemiche, soprattuto dopo che Ida accettò il trono a poche settimane dalla loro rottura, e Alessandro tornò in studio come cavaliere del trono over.

Di Padua è tornata immediatamente all’attacco e ha conquistato Vicinanza, uscendo insieme dal programma di Maria De Filippi come coppia ufficiale. Mentre la storia d’amore tra Asmaa e Cristiano finisce bruscamente, la loro love story procede a gonfie vele e appare sempre più chiaro che i due abbiano intenzione di allargare presto la famiglia. Invitati sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, infatti, la coppia ha dato spettacolo quando Vicinanza ha porto alla sua dolce metà un calzino da neonata, facendo commuovere Roberta. Ma la dama di Cassino è incinta? Un ultimo aggiornamento su Instagram fa riflettere i fan della coppia.

Uomini e Donne, Roberta e Alessandro stupiscono su Instagram

Dopo aver parlato della volontà di allargare la famiglia con l’arrivo di un bebè, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua hanno tenuto ancora una volta i fan di Uomini e Donne con il fiato sospeso. Nelle ultime ore, infatti, Alessandro ha pubblicato sulla sua pagina Instagram ufficiale un foto della compagna mentre tiene in braccio una bambina, figlia di amici presumibilmente, parlando di prove generali. A confermare l’ipotesi che la coppia stia cercando attivamente una gravidanza è un fan di Deianira Marzano, che scrive:

“Ieri in live su Tik Tok hanno detto che ci stanno provando da qualche mese ma non sanno se Roberta è incinta, ma che continueranno a provarci fino a quando non arriverà”.

Insomma, la coppia si sta dando da fare per diventare presto genitori e sembra chiaro che entrambi sognano di avere una bambina in tempi brevi. Al momento, tuttavia, nessuna conferma della gravidanza in atto da parte di Roberta, che ha deciso di disattivare momentaneamente il suo account Instagram ufficiale.

