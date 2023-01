Uomini e Donne, Roberta Di Padua gioca a sedurre Riccardo Guarnieri, lo studio è sotto shock! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, durante la sfilata di seduzione del trono over, Roberta Di Padua ha tentato di "sedurre" Riccardo Guarnieri, sconvolgendo lo studio. Ecco cosa è successo.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è iniziato con una sfilata di seduzione, interrotta però da Gemma Galgani e dal cavaliere Alessandro e dalle liti con Tina Cipollari. Roberta Di Padua sorprende con il tentativo di sedurre Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua "seduce" Riccardo Guarnieri

La sfilata di seduzione e poker prevista è stata bruscamente interrotta, dato che all'esibizione di Gemma Galgani, l'opinionista Tina Cipollari ha deciso intervenire e spostare l'attenzione sul rapporto della dama torinese con il cavaliere napoletano. Di nuovo al centro della discussione c'è la mancanza di interesse di Alessandro nei confronti di Gemma, per via della differenza di età. Cipollari insiste nel dire che il cavaliere sta solo temporeggiando, soprattutto, dopo che il suo parterre si è dimezzato. Il cavaliere a sorpresa racconta che lui e la dama sono usciti a cena insieme ed è stata una serata molto piacevole. Ma l'opinionista non può fare a meno di punzecchiarlo, perché vuole che Alessandro ammetta di avere dell'attrazione fisica per Gemma, cosa che però il cavaliere evita accuratamente. Quando Gemma interviene provando a raccontare come è stata bene, l'opinionista perde le staffe e aggredisce sia lei che Alessandro, perché secondo la sua opinione Gemma si sta rendendo ridicola per una donna della sua età e a lui è solo un bugiardo.

Ma il vero colpo di scena è la sfilata di Roberta Di Padua: la dama, infatti, nella sua sfilata ha coinvolto Riccardo Guarnieri, facendolo sedere e provando a sedurlo dopo averlo bendato. Una recita che ha scatenato diverse domande, soprattutto, da parte degli opinionisti che insistono nel chiederle se lei sia ancora interessata a Riccardo, ma anche Armando Incarnato sostiene che abbia voluto creare tutto ad arte per far parlare di sé e proprio perché l'ha trovata di pessimo gusto le ha dato un secco 4. La dama si giustifica dicendo che l'unico motivo per cui ha scelto il Guarnieri era la confidenza che ha nei suoi confronti. Ma lo studio non sembra affatto convinto.

Quando a sfilare è stata Pamela, la rivale di Gemma nel corteggiamento di Alessandro, gli animi si accendono di nuovo, perché il cavaliere ammette di preferire lo strip tease della dama più giovane. Quando Gemma prova a giustificarlo ancora, Gianni Sperti le rinfaccia che non si sta comportando da donna, perché dovrebbe finalmente farsi corteggiare da lui e non soltanto corteggiarlo. Pamela però ha anche lei qualcosa da dire e rivela che la situazione con Alessandro non sta procedendo come pensava, si sente una pedina che viene interpellata dal cavaliere solo quando gli fa comodo. La dama cerca di mantenere la sua compostezza, ma non riesce a trattenere le lacrime: sente la delusione perché Alessandro ha rivelato di voler rivedere Gemma per una seconda uscita e per lei significa che evidentemente il cavaliere non ha interesse per lei. Tuttavia, decide comunque di continuare a uscire con lui.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne