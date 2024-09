Uomini e Donne, Roberta di Padua (forse in dolce attesa) sfila con Alessandro Vicinanza al Festival di Venezia

Gossip TV

L'ex coppia del trono over di Uomini e Donne, in passerella sul red carpet della kermesse cinematografica.

Ieri sera, durante la sesta serata del Festival del Cinema di Venezia, sul red carpet sono apparsi anche Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, ex protagonisti di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Roberta di Padua e Alessandro Vicinanza sul red carpet di Venezia, il gesto che infiamma il gossip

La loro presenza all'evento ha suscitato molte polemiche sui social, dove diversi utenti hanno espresso perplessità riguardo alla partecipazione della coppia in una manifestazione cinematografica così prestigiosa. Nonostante le critiche, Roberta ha pubblicato un video su Instagram che ha sorpreso i fan per un particolare gesto. Mentre posavano per i fotografi, Alessandro ha tirato fuori dalla tasca della giacca una calza rosa da neonato, consegnandola a Roberta, che, emozionata, ha poi baciato il fidanzato. Questo dettaglio non è passato inosservato, e molti hanno subito ipotizzato che Roberta sia in dolce attesa e che la coppia abbia voluto annunciare la gravidanza in modo simbolico.

Solo qualche giorno fa, l'ex dama di Cassino, intervistata da Uomini e Donne Magazine,ha parlato della possibilità di avere un secondo figlio e del desiderio di Alessandro di diventare padre.

"Anche se è un'idea che mi spaventa tantissimo - ha dichiarato Roberta - ma non per Alessandro, ma perché ho il terrore, dato il mio passato, di rimanere di nuovo single con un bambino piccolo da crescere.Le confesso che Alessandro è molto propenso a questa eventualità. Quando usciamo per fare serata spesso mi dice che invece di andare a ballare sarebbe bello stare con un bambino tra le braccia, a casa, farci una cenetta tranquilla "in famiglia". Detto questo, come per la convivenza, un figlio non è qualcosa che stiamo program-mando... se arriverà, arriverà!"

Roberta ha confidato inoltre di essere molto felice e innamorata:

"Sono in un momento bellissimo della mia vita, sentimentale e non. Mi fa quasi paura dirlo ad alta voce ma sono felice"

