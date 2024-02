Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza ospiti a Verisismo: "L'ho aspettato per un anno" [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, domenica 18 febbraio, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua sono stati ospiti a Verissimo per raccontare la loro storia d'amore, dopo l'addio a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Alessandro e Roberta ospiti di Verissimo: "L'ho atteso un anno"

I due ex protagonisti del trono over del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi hanno da poco lasciato la trasmissione e hanno trascorso insieme il loro primo San Valentino. La conduttrice Silvia Toffanin ha chiesto a entrambi come stanno vivendo questo momento:

"L'ho aspettato per un anno - ha esordito Roberta Di Padua - sono felice, ce l'ho fatta, lo posso dire? Sono stata lì ferma, chiaro, ho provato ad andare avanti, ma il pensiero c'era sempre e quando è tornato ho pensato che c'era una speranza"

Anche Alessandro ha dichiarato di essere finalmente "felice, sereno e completo. Ora sono tutto suo". Il cavaliere ha ammesso di essere stato sempre attratto da Roberta:

"Adesso sto proprio bene. Sono rientrato a Uomini e Donne e il mio primo ballo è stata lei, è stata la mia calamita, dopo vari giri, Roberta è stata il mio chiodo fisso. Poi ha abbandonato il programma, ma quando è tornata mi sono giocato tutte le carte e alla fine ce l'abbiamo fatta."

La conduttrice ha riepilogato il loro percorso, attraverso un lungo video che ha riassunto non solo i primi momenti vissuti dalla coppia due anni fa, ma anche quelli più recenti, con il corteggiamento di Cristina Tenuta e l'abbandono di Roberta della trasmissione. Nel video è ovviamente apparsa anche la tronista Ida Platano, ex compagna di Vicinanza con la quale il cavaliere aveva lasciato il programma più di un anno fa. Sul rapporto con Platano, sua storica rivale, Roberta ha ricordato un abbraccio vissuto in puntata:

"Ci siamo sempre date contro, ma quell'abbraccio è arrivato in un mio momento di debolezza, però poi lei è venuta qui e diceva che un caffé non lo prenderebbe mai con me...Io sì, certo, lo prenderei"

L'ex dama ha anche ricordato le prime volte in cui i due si sono conosciuti e ha ammesso di essere rimasta colpita immediatamente dal suo aspetto, ma anche dal suo modo di fare e di corteggiare. Alessandro anche ha svelato che di quel famoso primo incontro ricorda tutto, "ho memorizzato tutto della prima volta che l'ho vista". Nonostante tutto questo, però, Alessandro aveva poi scelto Ida e aveva intrapreso una relazione con lei: in quel periodo, ha amesso Roberta, lei non ha mai smesso di aspettarlo e di seguirlo attraverso i social, perché desiderava sapere se fosse felice, anche se non si sono mai né sentiti, né cercati, per rispetto del loro rapporto:

"Ma, alla fine, in quel filo che ci univa ci ho sempre creduto"

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza: "Un figlio? Sì, lo vorrei"

Durante l'intervista, Silvia Toffanin ha ricordato anche le frequentazioni più recenti del cavaliere, come quella con Cristina Tenuta, ma ancora una volta, Alessandro ha ammesso di non aver voluto farsi scappare Roberta quando è ritornata nel programma:

"Quando l'ho vista scendere mi sono detta che non volevo più lasciarla andare. Ho provato delle forti emozioni con lei, mi sento molto preso a oggi da lei"

Il loro rapporto, però, non sempre è stato lineare, ma al contrario fatto di alti e bassi, tanto che Roberta ha deciso di lasciare il programma perché non riusciva più a sopportare l'atmosfera che si era creata in trasmissione. Alla fine, però, quei litigi sono stati fondamentali per capire che erano fatti l'uno per l'altra. Alessandro infatti ha ammesso:

"Lì ho capito che la volevo. E dopo due volte, la terza volta volevo che fosse quella buona, perché se lo meritava...e alla fine uscire era la soluzione migliore"

E nel raccontare della loro uscita dallo studio di Uomini e Donne i due ex protagonisti si sono emozionati molto: "Quello è uno studio magico, accadono cose che non ti aspetti". E, per il futuro? Vicinanza non nasconde il desiderio di paternità:

"Sì, Silvia, un figlio lo vorrei"

