Uomini e Donne, anticipazioni: ritorno di fiamma tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza

Oggi, lunedì 27 novembre 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza torna da Roberta Di Padua

Come prevedibile, il cavaliere campano (ex fidanzato di Ida Platano) Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua sono tornati a frequentarsi. I due avevano avuto un breve flirt prima che Alessandro si dichiarasse per Ida, affermando di non averla mai dimenticata. La Di Padua aveva dichiarato più volte che Alessandro l'aveva illusa molto con parole e gesti e non credeva alla freddezza dimostrata successivamente. Oggi hanno ballato diverse volte insieme e usciranno anche questa sera. Ida Platano è uscita con David e Mario e sembra che la frequentazione con entrambe prosegua bene. Per la nuova tronista è anche sceso un nuovo corteggiatore.

Marcello Messina ha deciso di chiudere la relazione con Jasna. Lei non se lo aspettava e ci è rimasta molto male; non si è ben capito che sia realmente finita la storia o se avranno modo di riparlarne meglio. Per Alessio Pili Stella sono scese due nuove ragazze per conoscerlo ma lui non le ha volute tenere.

Per quanto riguarda il trono classico, Brando non era presente in studio e non si è dunque parlato di lui. Cristian Forti invece ha portato in esterna Valentina e si sono baciati. Virginia si è indispettita molto pe ha detto che ad un’ipotetica scelta lei potrebbe dire No.

Nel maggio scorso, Roberta, traendo le somme del suo percorso a Uomini e Donne, aveva dichiarato che il comportamento di Vicinanza l'aveva segnata profondamente:

"Non è stato facile per me il giorno dopo aver trascorso una serata molto bella insieme, vederlo fare dietro front e dichiararsi per Ida. In quel momento mi sono sentita spiazzata, ma il mio dispiacere non era prettamente legato ad Alessandro ma alla consapevolezza che ancora una volta una frequentazione che sembrava funzionare alla fine non è andata, come se il problema fossi io. Ho pensato di essere sbagliata perché sono il minimo comune denominatore di tutte le storie andate male. Quello che è successo con Alessandro mi ha bloccata per un certo periodo nelle relazioni con gli uomini. Dopo che ha lasciato la trasmissione con Ida non ho più pensato a lui, almeno con interesse. Non nego, però, che rivedendolo in studio mi è capitato di ricordare alcuni momenti belli che abbiamo vissuto"

