Uomini e Donne, Roberta Di Padua contro Ida Platano: ''Con Alessandro Vicinanza per farmi dispetto''

Roberta Di Padua è certa che la storia d'amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza non durerà dopo l'addio a Uomini e Donne.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno deciso di vivere il loro amore lontano dalle telecamere di Uomini e Donne, per dimostrare di essere veramente innamorati e fuggire alle polemiche che hanno accompagnato la loro conoscenza in studio. Sebbene la coppia si sia lanciata in baci appassionati, felici di iniziare una vera storia d’amore, per Roberta Di Padua si tratta di un bluff. Ecco come ha commentato la dama di Cassino.

Uomini e Donne, Ida e Alessandro non convincono Roberta Di Padua

Dopo aver confessato di voler interrompere la conoscenza con Roberta Di Padua, poiché ancora innamorato di Ida Platano, Alessandro Vicinanza ha dovuto lottare contro la feroce rabbia della dama di Cassino che, dopo aver ricevuto gesti importanti, era certa di poter avere un futuro con il partenopeo. Se inizialmente tutti hanno compreso la frustrazione di Roberta, lo sdegno della dama si è poi trasformato in volontà di ferire Ida e accusarla di essere in eterna competizione, facendo pensare che Di Padua fosse più ferita nell’orgoglio che nel cuore. Nel frattempo, Ida e Alessandro hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne dichiarando di essere pronti a vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere e Roberta, raggiunta dai microfoni del magazine ufficiale del dating show di Canale 5, ha commentato caustica questa decisione.

“Sinceramente mi aspettavo che Alessandro e Ida uscissero insieme dal programma a breve, ma penso che la loro scelta di andare via sia stata quasi obbligata. Era l’unica via di uscire che avevano, secondo me; Ida non poteva più prendere tempo e Alessandro si era dichiarato innamorato, per lui rimanere nello studio non sarebbe stato credibile. Non mi ha fatto male vederli andare via insieme: ho trovato questa scelta poco emozionante, non si sono neanche dichiarati innamorati in quel momento. Alessandro lo ha fatto ma tempo prima, non lì per lì”.

Secondo Roberta, sbeffeggiata da Vicinanza sui social, la coppia sarebbe stata costretta a lasciare Uomini e Donne per rendere la loro versione dei fatti credibile. La dama di Cassino è implacabile e, a differenza di Riccardo Guarnieri che si è rifiutato categoricamente di commentare l’addio di Ida, non ha perso tempo a scagliare nuove frecciatine alla sua rivale.

"A proposito di Alessandro, lui mi è sembrato anche spiazzato da quello che stava accadendo. Ida, invece, mi è parsa che abbia preso questa decisione anche un po’ per farmi dispetto, per dimostrare che alla fine gli uomini scelgono lei. Ed è stato un dispetto anche nei confronti di Riccardo che era presente: tutti quei baci che Ida e Alessandro si sono dati erano molto scenografici e anche di cattivo gusto. Ho trovato tutto esagerato, non credo rimarranno insieme".

