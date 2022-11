Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza sbeffeggia Roberta Di Padua sui social: ecco cosa è successo

Gossip TV

Alessandro Vicinanza e la foto con Roberta Di Padua, dopo l'addio a Uomini e Donne con Ida Platano.

Nel corso dell'ultimo appuntamento di Uomini e Donne, andato in onda ieri, mercoledì 23 novembre 2022, i telespettatori del dating show di Canale 5 hanno assistito all'addio al programma di Ida Platano e Alessandro Vicinanza che hanno scelto di lasciare insieme la trasmissione per viversi finalmente la loro storia d'amore lontana dalle telecamere.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza prende in giro Roberta Di Padua

I due protagonisti del trono over si sono seduti al centro dello studio e hanno comunicato la loro decisione. Entrambi molto emozionati, si sono poi concessi un ballo durante il quale non sono mancati baci appassionati.

E se una parte del pubblico insieme alla Cipollari e a Roberta Di Padua, è convinta che la coppia durerà ben poco e farà ritorno in studio a breve, tanti altri si sono affezionati a questa coppia, testimoniato dalle centinaia di foto che ha scelto di condividere Ida sul suo profilo Instagram con gli auguri e i complimenti da parte della gente. La Platano ha anche dedicato un post ad Alessandro con romantica dedica e anche il cavaliere campano ha postato due tenere immagini con Ida in cui la coppia si guarda dolcemente negli occhi: "Si chiama complicità ed la capacità di guardarsi senza dover aggiungere altro", ha scritto Vicinanza.

Anche quest'ultimo ha condiviso decine e decine dei fan che si sono congratulati per la loro scelta, entusiasti di questa nuova coppia. Tra le Ig stories di Alessandro è apparsa anche una foto con Roberta di Padua ed un evidente presa in giro verso quest'ultima. Nell'immagine ci sono , da una parte, Alessandro e Ida intenti a scambiarsi un bacio e dall'altra compare invece Roberta. "Io che sono felice per loro li adoro da morire" e successivamente "Sempre io che oggi ho incontrato Alessandro a via Carmine e ora incontrerò anche Ida".

La foto è stata ricondivisa anche dalla blogger Deianira Marzano che ha scritto: "Alessandro ma non ti vergogni di ripostare queste prese in giro su una donna in cui sei uscita?"Skuorno"

Effettivamente, il gesto del cavaliere campano, poteva essere evitato. La Di Padua, ad ogni modo, non ha ancora replicato all'evidente presa in giro di Alessandro.

