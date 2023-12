Uomini e Donne, Roberta contro Ida: "Mi hai strappato Alessandro". Maria indaga: "Dobbiamo richiamarlo?" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida e Roberta non ne vogliono sapere di deporre le armi e spunta questa volta il fantasma di Alessandro tra loro. Ecco cosa è successo!

La puntata di Uomini e Donne di oggi, in onda su Canale5, vede un inaspettato corteggiatore per Gemma Galgani, ma anche una furiosa lite tra Ida Platano e Roberta Di Padua. Al centro studio si siedono Ida e David, ma il corteggiatore scatena la furia di Tina Cipollari, perché per lei il corteggiatore è troppo superficiale. Ancora un momento tra Ida e Roberta che proprio non ha digerito la storia con Alessandro.

Uomini e Donne, ancora scontri tra Ida e Roberta; la tronista svela i retroscena della rottura con Alessandro Vicinanza

Gemma Galgani si siede al centro studio perché sta conoscendo Giovanni, un cavaliere che ha chiesto il suo numero, ma per lei scende anche un nuovo corteggiatore, un siciliano 50enne dai modi affabili e simpatici, che alla fine la dama torinese accetta di tenere e conoscere. Dopo un ballo, Maria De Filippi chiede a Roberta Di Padua perché è così giù di morale e la dama ammette di essere esausta e delusa dalle frecciatine della tronista Ida Platano. Tra le due inizia un'accesa discussione, in cui è evidente che le ruggini del passato non sono per nulla sotterrate e che il tema Alessandro Vicinanza sia ancora piuttosto caldo.

Al centro studio si siede Ida che è uscita in esterna con David, da cui era rimasta colpita: l'uscita tra i due è stata molto rilassata e l'ex dama del trono over si è sentita molto a suo agio. Verso la fine dell'uscita, David rivolge diversi complimenti alla tronista, imbarazzandola leggermente, ma in studio proprio su queste parole un po' scontate si appella Tina Cipollari che critica duramente il corteggiatore. Peccato che David le risponda a tono, dandole neanche troppo velatamente della sciocca e di essere ripetitiva. Anche Maria De Filippi, divertita dalla piega degli eventi, sembra dare ragione al corteggiatore e manda su tutte le furie la sua opinionista.

Tina ammette che David è troppo sicuro di sé stesso, ma per il corteggiatore questo è un complimento. La padrona di casa del dating show di Canale5 chiede alla tronista come si trova con lui e Ida risponde che lui le interessa, ma a livello fisico si sente bloccata e non riesce a lasciarsi andare. David sottolinea che la trova molto bella fisicamente e che a lui piace il suo viso, in particolare la bocca e lo sguardo, ma Tina lo attacca perché ritiene che sia troppo superficiale. Ancora una volta Maria De Filippi interviene e cerca di far ragionare la sua opinionista, ma niente da fare: Cipollari è un treno in corsa contro David.

Spazio a Claudia e ad Alessio: la dama e il cavaliere hanno chiuso la loro frequentazione in maniera molto burrascosa, tanto che anche seduti a distanza si sono urlati contro e detti di tutto.

Tuttavia, prima che si passi a loro due, Maria nota che Ida sta piangendo e la tronista rivela che le parole di Roberta - che ha tirato in ballo i genitori di Alessandro e come si dovrebbero vergognare di vederla lì sul trono dopo soli 20 giorni - hanno toccato qualcosa dentro di lei. Tra le due si accende un'altra discussione e di nuovo spunta il fantasma di Alessnadro Vicinanza: la conduttrice svela che questa rottura tra i due non era la prima volta, ma la terza e Ida ammette che non ce la faceva più e che ha provato a recuperare e che già da luglio aveva provato ad aggiustare il loro rapporto e che non è a cuor leggero che ha scelto di andare a sedersi sul trono. Anche a Roberta ripete che a lei non importa quanto possa darle fastidio la sua presenza sul trono e inizia un nuovo litigio, ma i toni questa volta sono molto diversi ed entrambe le donne sono provate da ciò che hanno passato. Roberta dichiara che per lei l'unico amore sarà sempre suo figlio e che non ha bisogno di un uomo per sentirsi completa, trovando Ida d'accordo con le sue parole. Anche Gianni sottolinea che ci sono molte somiglianze tra le due donne e che dovrebbero riconoscerlo. Tuttavia, il rancore di Roberta per Ida e la scelta di Alessandro non sembra avere fine e la dama la attacca ancora una volta. La conduttrice chiede se vuole che richiami l'ex cavaliere in trasmissione e la dama sembra quasi titubante nel voler dire sì!

