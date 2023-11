Uomini e Donne, Alessio contro Claudia: "Ma che pensi di potermi prendere per il c***?" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, nello studio c'è un'accesa discussione tra Alessio e Claudia. Ecco cosa è successo!

Oggi, a Uomini e Donne, si inizia con il trono over e Gemma Galgani, che ha conosciuto uno sfuggente cavaliere, Riccardo. Al centro studio si siedono anche Claudia e Alessio con alcuni problemi della loro storia, come la gelosia della dama e la presenza di un ex della donna che potrebbe entrare nel programma.

Uomini e Donne, Alessio pesantone e tossico con Claudia: "Ma mi prendi per il cu**?"

Riccardo ha avvicinato Gemma nel finale di puntata scorsa e ha iniziato a flirtare con lei, tuttavia, in studio, la dama torinese ha fatto notare che il cavaliere è stato molto sfuggente con lei e anche nelle due telefonate che hanno avuto è stato molto vago e misterioso, finché Riccardo non le aveva poi detto che aveva voluto stringere solo un rapporto d'amicizia con la dama, per una sua incomprensione del contesto del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. La dama torinese, piccata per la conoscenza andata male, non si trattiene dal dirgli che lo trova arrogante e sopra le righe, perché fin troppo concentrato su di sé.

Il cavaliere è uscito anche con Ida e con Renata e anche la prima ha da ridire sul suo comportamento, perché a cena con lei, Riccardo aveva chiesto alla dama di pagare alla romana, ma il cavaliere si giustifica dicendo che aveva voluto rispettare le regole del programma Mediaset e che di solito è la produzione a pagare hotel e cena. Mentre Tina e Gianni si scagliano contro il cavaliere, perché lo considerano un cialtrone, Maria De Filippi cerca di difenderlo, ricordando che ognuno può essere abituato in maniera diversa.Ida prosegue dicendo che il cavaliere si era lasciato andare a diverse affermazioni anche molto premature visto il loro rapporto appena iniziato e che lei era la sua donna ideale...peccato che poi dopo un'uscita e due ore di conversazione sia scomparso totalmente.

Ida svela poi che il cavaliere aveva "scannerizzato" il parterre femminile, lasciandosi andare a diversi commenti assurdi e cafoni sull'abbigliamento e sul fisico di diverse dame. La conduttrice ironizza e stuzzica il cavaliere cercando di fargli dire qualcosa su Tina, per poi spostare l'attenzione su Renata, con cui il cavaliere è uscito. La dama ammette che con lei il cavaliere si è comportato in maniera diversa, tanto da sembrare un altro uomo, nonostante la perplessità degli opinionisti. Alla fine, i due decidono di continuare a frequentarsi.

Spazio ad Alessio e Claudia: l'ex fidanzato della dama ha chiesto di partecipare al programma, infastidendo molto Alessio. La richiesta di partecipare al programma risale al 24 ottobre e il ragazzo sarà presente nella prossima puntata. Il problema nasce da alcuni dubbi di Alessio, che ha incrociato a Lecce l'ex in questione durante un'uscita con Claudia. La dama, invece, rivela che si sentiva in pensiero per lui e che è da un po' che sente Alessio diverso, mentre il cavaliere ammette di essere stanco dell'eccessiva gelosia della dama. Inizia una furiosa discussione tra i due innamorati, con Alessio che come un treno continua ad accusare la dama, mentre Claudia gli rinfaccia di nasconderle le cose.

Gli opinionisti intervengono sulla questione dell'ex fidanzato nel programma, perché è molto strano che arrivi proprio a Uomini e Donne mentre la dama è ancora nel programma. Claudia svela di aver chiesto ad Alessio di uscire dalla trasmissione, ma che il cavaliere è sempre pieno di dubbi e nervosismo con lei. Nonostante gli opinionisti gli diano ragione, Claudia continua a difendere la sua innocenza e soprattutto continua a sostenere che non sapeva che il suo ex sarebbe tornato in trasmissione. La lite con Alessio mette in luce dinamiche molto oppressive e tossiche tra i due, tanto che il cavaliere sbotta continuamente contro di lei e persino Claudia sembra stanca delle sue offese. Il cavaliere afferma che è preoccupato del fatto che entrambi vivano a Lecce e che ci sono diverse cose che non gli piacciono di lei, ma anche Claudia ha da ridire sul comportamento di Alessio.

