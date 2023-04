Uomini e Donne, ritorno di fiamma per Andrea Damante ed Elisa Visari?

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne, Andrea Damante e la sua compagna Elisa Visari hanno attraversato un periodo di crisi, culminato con una separazione. Che ci sia stato un ritorno di fiamma? Ecco cosa sappiamo.

Ritorno di fiamma tra Andrea Damante ed Elisa Visari? Secondo alcuni indizi social, riportati dal sito Isa & Chia, la coppia potrebbe aver ricominciato a frequentarsi.

Andrea Damante ed Elisa Visari sono tornati insieme?

Poche settimane fa era stata data per certa la loro rottura, dopo tre anni di relazione, in seguito a una crisi che durava da diversi mesi. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso era stato un forte litigio con VIsari, che avrebbe trovato delle chat nel telefono del suo fidanzato e avrebbe così chiuso la storia. Tuttavia, dal profilo di Very Inutil People si apprende che tra i due potrebbe esserci stato un riavvicinamento.

A un evento si può vedere Visari che tiene in braccio il cagnolino di Daamnte, mentre anche Deianira Marzano segnalea che i due sono tornati insiemee, dato che dalle loro stories di Instagram sembrano essere negli stessi posti, postando addirittura una foto quasi uguale.

Tra i motivi della rottura c'era chi rumoreggiava un ritorno di fiamma con Giulia De Lellis, la quale, non appena si diffusero le prime voci, smentì categoricamente, pubblicando una foto con l'attuale compagno, Carlo Bertetto, per confermare che invece è felice e serena con lui.

