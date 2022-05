Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri umilia Ida Platano poi si mostra geloso di Gloria

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Riccardo Guarnieri contro tutti: il cavaliere non convince su Ida Platano e Gloria.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, mentre Alessandro Vicinanza sembra piuttosto preso da Ilaria, tanto da vincere il problema della lontananza, in studio si torna a parlare di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nessuno crede che il cavaliere voglia una semplice amicizia dalla dama bresciana, che nel frattempo è uscita e ha baciato Marco. Tra una polemica e l'altra, Riccardo torna a parlare del rapporto con Gloria e si mostra piuttosto insofferente.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri contro tutti

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre sul confronto tra Alessandro Vicinanza e Ilaria, che hanno iniziato a frequentarsi da una settimana e si trovano entrambi molto bene l’uno con l’altra. Alessandro torna sul discorso aperto da Armando Incarnato nella precedente registrazione, ribadendo di volersi godere la vita e di volere una donna che sia disposta a partecipare con lui ad eventi o cene con amici, sottolineando di essere spaventato dalla distanza che lo separa da Ilaria ma di volerci provare. Si passa a Ida Platano e Marco, che commentato la foto spuntata sui social, postata da alcuni curiosi che hanno immortalato il loro bacio. Tina Cipollari e Maria De Filippi tirano in ballo Riccardo Guarnieri notando la sua espressione infastidita, ma il cavaliere nega per poi lanciare qualche frecciatina a Marco.

Vedendo Ida rimanere male, Riccardo insiste nel voler sapere cosa la dama bresciana pensi di lui e Platano, messa alle strette, ha confermato di voler andare avanti nel suo percorso personale nonostante inizialmente avesse provato qualcosa nel rivederlo. Ida è piuttosto infastidita dall’atteggiamento di Riccardo, che le ha tolto il saluto dopo che lei si è rifiutata di parlare dei suoi sentimenti per lui. Guarnieri, nonostante tutti provino a farlo ragionare, è certo di aver ragione e, giudicando Ida sleale, preferisce chiuderla qui senza neppure dar vita ad un rapporto civile. Ida ci rimane molto male e Tina sottolinea che Riccardo vuole fingere non gli interessi, quando invece ha fatto di tutto per attirare l’attenzione della sua ex fidanzata.

Viene mostrato uno sfogo di Riccardo, che ammette di esserci rimasto male per come è finita con Gloria, sentendosi offeso per il fatto che lei non ha voluto continuare a frequentarlo nonostante tra loro ci fosse qualcosa di bello. Gloria trova che Guarnieri voglia passare per la vittima, mentre lei ha chiuso a causa di tutto ciò che è successo tra loro. La dama romana ha iniziato a frequentare Fabio, che si mostra geloso dell’intervento su Riccardo, e ha qualcosa da dire: trova un movimento social di Fabio molto sospetto e vuole chiarimenti. Nel frattempo, Fabio e Riccardo si stuzzicano apertamente.

