Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri tornerà nel programma? Spunta un'indiscrezione!

Gossip TV

Uomini e Donne è pronto a tornare e tra conferme e inaspettati ritorni i fan credono che presto vedremo nel parterre maschile anche un noto ex cavaliere: Riccardo Guarnieri. Ecco l'ultima indiscrezione!

Tempo di ritorni a Uomini e Donne: nel corso delle prime registrazioni, effettuate mercoledì 28 agosto, diversi volti noti del dating show di Canale5 sono riapparsi negli Studi Elios. Da Armando Incarnato a Mario Cusitore, passando per gli ospiti della puntata, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Grande assente Ida Platano, che si vocifera possa essere tronista per la seconda volta, dato che dopo l'annuncio di tre tronisti, è rimasto ancora vacante un quarto trono. Nel frattempo, è iniziato a circolare un rumor che riguarda un noto ex cavaliere del trono over del programma di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Riccardo Guarnieri, che secondo alcune recenti indiscrezioni potrebbe rientrare nel parterre.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri tornerà nel parterre? L'ultima indiscrezione

Dopo la prima registrazione di Uomini e Donne di mercoledì, 28 agosto, sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni sui ritorni nella trasmissione. Dopo che è stata notata l'assenza di Ida Platano, che potrebbe tornare come tronista per un secondo tentativo, mentre Mario Cusitore è entrato nel cast dei cavalieri del parterre, sono iniziate a circolare voci di un altro ritorno di un ex corteggiatore della dama bresciana.

Parliamo di Riccardo Guarnieri, che è stato assente dalla trasmissione per l'intera stagione passata. Il cavaliere di Taranto, infatti, aveva trovato l'amore fuori dal dating show ed è stato fidanzato per mesi con una donna esterna al mondo della tv. Tuttavia, come riporta il giornalista Lorenzo Pugnaloni dal suo account Instagram, sembra che stiano circolando voci di un possibile ritorno di Riccardo Guarnieri, perché l'ex cavaliere è tornato single:

"Voci mi avrebbero riferito che sarebbe tornato single"

Se questo rumor fosse confermato, allora, potremmo sperare nel ritorno dell'ex cavaliere nel programma di Maria De Filippi. Un ritorno che lo porterebbe a confrontarsi con l'ex fiamma Ida Platano e con il suo ex corteggiatore, Mario Cusitore, innescando magari un nuovo triangolo. Sarà davvero ciò che succederà? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Uomini e Donne, le anticipazioni della registrazione del 28 agosto

Dalle registrazioni di mercoledì 28 agosto, intanto, sono emersi i primi dettagli sui nuovi tronisti che siederanno sul trono rosso: Michele Longobardi, Francesca Sorrentino e Alessio Pecorelli si metteranno in gioco per riuscire a trovare l'amore nel programma. Tra i tanti ritorni anche Armando Incarnato, che non ha perso occasione per litigare con Mario Cusitore per difendere l'onore di Ida Platano.

Ospiti in studio saranno Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, mentre assenti saranno le coppie di Temptation Island, probabilmente ospiti nelle puntate successive. Diverse liti in studio e un inaspettato confronto tra Mario e Cristina Tenuta: la dama ha tentato di frequentare il cavaliere fuori dal programma, ma Cusitore si è rifiutato e ha preferito mantenere con lei solo un'amicizia.

Per Cristina l’interesse era scemato e dice che non ha creduto a quest’amicizia e che durante i primi contatti lui le diceva che non era più interessato a Ida. Dopo è entrato Mario e ha conferma il fatto che inizialmente era interessato a Cristina e che aveva deciso di andare da lei dopo essere stato due volte a Brescia da Ida senza alcun esito. Poi però ha capito di provare ancora sentimenti per Ida.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne