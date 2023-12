Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri torna nel programma? L’ex cavaliere avvistato a Roma

Gossip TV

Riccardo Guarnieri si trova a Roma e tutti credono che stia per tornare nello studio di Uomini e Donne. Ma sarà veramente così?

Avvistato: Riccardo Guarnieri si trova a Roma e sembra essere tornato single. Gli indizi hanno portato a pensare i fan di Uomini e Donne ad un ritorno dell’ex cavaliere pugliese nel parterre maschile del trono over, ma sarà veramente così?

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri torna in studio?

La nuova stagione di Uomini e Donne ha riportato nello studio del dating show di Maria De Filippi alcuni dei protagonisti più amati e discussi del parterre del trono over. Ida Platano è diventata la nuova tronista in carica, con tutte le polemiche del caso, mentre il suo ex Alessandro Vicinanza è tornato in studio e ha iniziato a frequentarsi con Roberta Di Padua, con la quale ci sono precedenti decisamente rilevanti. Le ultime Anticipazioni hanno confermato una piccola crisi tra Alessandro e Roberta, ma la situazione potrebbe ancora complicarsi con l’ingresso in scena di un altro amatissimo protagonista over.

Di chi parliamo? Ovviamente di Riccardo Guarnieri, ex storico di Ida, ex di Roberta e rivale di Alessandro. Nelle ultime ore, infatti, Guarnieri ha postato alcune foto nelle sue Ig Stories confermando di trovarsi a Roma, dopo il gossip che lo vuole nuovamente single e su piazza. I fan di Uomini e Donne, che hanno segnalato la notizia a Deianira Marzano, credono che Guarnieri sia in procinto di tornare nello studio su invito di Maria De Filippi, che è una grande appassionata dei colpi di scena.

Certamente il ritorno del cavaliere non passerebbe inosservato dato che Ida, sebbene ammetta di averla superata, è ancora molto legata alla loro turbolenta storia d’amore. Anche Roberta non sarebbe indifferente a Riccardo, dato che tra loro il flirt è stato rocambolesco e passionale. Non resta che attendere per scoprire se il cavaliere pugliese sarà nel parterre o se la sua fuga a Roma era una semplice coincidenza.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.