Uomini e Donne, anticipazioni: Alessandro Vicinanza vuole Cristina, scenata di gelosia da parte di Roberta Di Padua

Oggi, lunedì 11 dicembre 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è accadrà nei prossimo appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne: le anticipazioni del trono over e del trono classico

Per quanto riguarda il trono over, Roberta Di Padua sta continuando a vedersi con Alessandro Vicinanza. Sono stati a Salerno ma lei ha ancora dei freni, Alessandro voleva portarla ad una spa privata ma in studio ha confessato dii provare attrazione anche verso Cristina Tenuta, anche se lei ha detto di non essere interessata e di non voler mancare di rispetto a Roberta. Quest'ultima l'ha invece spronata ad uscirci insieme. Alessandro ha ballato con Cristina ma lei ha ribadito di non voler iniziare una frequentazione con lui. La Di Padua non ha nascosto il suo disappunto per l'interesse del cavaliere campano nei confronti di Cristina e si è rifiutata di ballare con lui e non ha voluto chiarire. Vicinanza, dal canto suo, ha ribadito a Roberta che era a conoscenza del fatto che volesse conoscere anche altre donne.

Si è passato poi alla frequentazione tra Claudia Lenti e Alessio Pili Stella. Dopo il riavvicinamento della scorsa settimana, i due hanno discusso in maniera molto accesa tanto che Alessio ha alzato la voce facendo presente che desidera chiudere per sempre con lei. È scesa una ragazza per Marco e lui l'ha tenuta. Gemma ha chiuso la conoscenza con Antonio. La dama torinese ha detto di vederlo solo come un amico e lui ha lasciato il programma perché se fosse rimasto sarebbe stato incoerente Gemma vuole conoscere di più un altro cavaliere, a lei piace molto lui ma lui ha parlato solo di un' amicizia.

Ida ha fatto prima un'esterna con Ernesto, poi è andata da Mario e David e ha detto loro che non hanno avuto reazioni e che a lei non sta bene. David ha chiesto poi di lei, mentre Mario è stato oggi in esterna e le ha detto che non è un tipo che si mette a fare casini e discussioni all'interno dello studio ma che comunque glielo avrebbe detto, si sono quindi chiariti e hanno ballato insieme.

Cristian dopo l'ultima registrazione è andato a riprendere Virginia in camerino dicendo che non voleva che se ne andasse, lei all'inizio voleva andarsene ma poi va da lui e si abbracciano, poi fanno l'esterna in cui Virginia ha fatto una sorpresa a Cristian, gli ha scritto delle dediche sopra a delle magliette, e sulla sua maglietta c'era scritto "ho bisogno di te" si sono dette cose molto belle e si sono baciati. Valentina infuriata gli dice di aprire gli occhi perché Virginia ogni volta va in camerino e fa quelle scenate perché sa che poi Cristian va a riprenderla sempre. Valentina si elimina e decide di uscire dallo studio, Cristian la segue e non sono più rientrati.

Brando ha fatto un'esterna con Raffaella e una con Beatriz, entrambe con il bacio. Beatriz gli ha scritto una lettera e lui si commuove e infine si baciano, Tina dopo l'esterna dice di non credere ancora a Beatriz e che la vede finta . Fanno vedere l'esterna con Raffaella: molto bella, in cui Brando regala a lei una foto di lui da piccolo, e lei molto felice e gli fa capire di avere paura di non esser la scelta. Beatriz era molto triste. Brando sceglie di ballare con Bea, lei si siede e decide di non ballare perché pensa che lui abbia detto di ballare con lei solamente perché stava giù di morale, Raffaella dopo ciò decide anche lei di non ballare perché non vuole essere la seconda scelta.

