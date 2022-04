Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri spiazza su Ida Platano: il segreto inconfessabile

Gossip TV

Riccardo Guarnieri e Ida Platano torneranno insieme? Ecco cosa succede tra i due protagonisti di Uomini e Donne.

Il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne è stato accolto con entrassimo dai fan del dating show di Canale5, e con una certa agitazione da parte di Ida Platano. La dama bresciana non ha nascosto di pensare con nostalgia alla storia d’amore più bella della sua vita, dichiarando tuttavia di voler guardare avanti per trovare un nuovo fidanzato. Riccardo e Ida si avvicineranno nello studio di Maria De Filippi o mostreranno a tutti di aver superato la loro relazione burrascosa?

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha le idee chiare

A Uomini e Donne è andato in onda un colpo di scena che ha fatto tremare i fan del programma condotto da Maria De Filippi. Dopo mesi e mesi di assenza, Riccardo Guarnieri è tornato a far parte del parterre maschile del Trono Over, dopo aver osservato Ida Platano alla prese con nuove conoscenze. Al settimanale ufficiale del dating show di Canale5, il cavaliere pugliese aveva rivelato di non provare più nulla, se non affetto, per la dama bresciana che invece non ha nascosto la fatica fatta a superare questa tormentata storia d’amore.

“Non posso dire che quello che vedo mi lasci indifferente. Ida è pur sempre una donna con sui ho condiviso cose bellissime. Sono stato innamoratissimo di lei anche se poi le cose sono andate a finire malo. Ho ricordi positivi e negativi di lei. Le auguro di trovare la persona giusta, mi permetto di consigliarle di non commettere gli stessi errori del passato”.

Mentre Ida sembra essere ancora innamorata di Riccardo, almeno secondi i telespettatori che hanno notato gli sguardi carichi di affetto della dama e la commozione dopo aver ballato al centro del studio con lui, Guarnieri è certo di voler guardare avanti e trovare a Uomini e Donne la donna della sua vita. Di certo non sarà semplice per Platano vederlo interagire con altre donne e c’è già chi scommette su focose scenate di gelosia. Non è neppure escluso che, passando del tempo insieme, il sentimento si riaccenda e che Ida e Riccardo ci regalino un ritorno di fiamma con i fiocchi. Voi cosa ne pensate?

