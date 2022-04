Uomini e Donne, Ida Platano ancora innamorata di Riccardo Guarnieri? ''Certi amori rimangono per sempre''

Gossip TV

La dama del Trono Over di Uomini e Donne fa una confessione sul ritorno di Riccardo Guarnieri in studio.

Il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne ha catalizzato l’attenzione del pubblico di Canale5, curioso di scoprire la reazione di Ida Platano, che solamente poche puntate prima aveva parlato con nostalgia della storia d’amore con il cavaliere pugliese. Dopo una piccola discussione, la dama bresciana ha fatto una confessione clamorosa su Riccardo, scatenando la fantasia dei telespettatori.

Uomini e Donne, possibile ritorno di fiamma per Ida e Riccardo

La storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è stata una delle più intense vissute fuori e dentro lo studio di Uomini e Donne. La dama bresciana e il pugliese si sono lasciati a più riprese, fino alla rottura finale che ha lasciato Ida in pezzi, tanto da ammettere da aver dovuto intraprendere un percorso con uno psicologo per superare il trauma dell’abbandono e del fallimento di quello che per lei è stato l’amore più grande. Come annunciato dalle anticipazioni, Riccardo è tornato in studio è ha lanciato un attacco a Ida, accusandola di aver parlato male del loro rapporto e di averlo sempre lasciato solo al centro dello studio, permettendo a tutti di umiliarlo senza conoscere la realtà del loro rapporto.

Platano ha spiegato che la sua intenzione non è mai stata quella di rimproverarlo ma, al contrario, ha sempre descritto la loro come la storia più importante della sua vita. Concluso il battibecco, sedato anche da Maria De Filippi che ha fatto da paciere, Riccardo e Ida hanno ballato insieme al centro dello studio e la bresciana non ha saputo contenere le lacrime.

“Ci voleva questo momento, certi amori rimangono per sempre. Non gli sto facendo una dichiarazione d’amore, sto solo dicendo che certe cose non si possono sentire uguali”.

Ida ha voluto spiegare il motivo di tanta commozione, mettendo in chiaro di non voler tornare con Guarnieri. Le affermazioni della dama, tuttavia, non convincono il pubblico di Uomini e Donne che trova Ida ancora fin troppo presa dal suo ex, e neppure Tina Cipollari che ha insinuato che Platano provi ancora sentimenti per Riccardo, e che sarebbe pronta a tornare con lui se il cavaliere le desse modo. Le impressioni sono giuste o Ida ha realmente voltato pagina? Assisteremo ad un ritorno di fiamma nelle prossime puntate? Non resta che attendere e osservare i due protagonisti del Trono Over.

