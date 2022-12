Gossip TV

Riccardo Guarnieri, da grande appassionato del Natale, parla di questa festività e dei suoi progetti con la dama di Uomini e Donne.

Il quarantaquattrenne Riccardo Guarnieri è uno dei protagonisti più discussi del trono over di Uomini e Donne. Grande amante del Natale, il pugliese non vede l’ora di vivere questo magico periodo dell’anno, conclusa definitivamente la storia con Ida Platano che ha scelto Alessandro Vicinanza, e ha confidato di aspettarsi un regalo da Gloria Nicoletti.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri pronto per una famiglia? La confessione

Da quando ha fatto il suo ritorno nello studio di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha attirato l’attenzione del pubblico di Canale 5 che non riesce proprio a capire le intenzioni del pugliese. Dopo aver ammesso di non provare più nulla per la sua storia ex Ida Platano, Riccardo si è mostrato scostante e geloso vedendola frequentare Alessandro Vicinanza, per poi chiederle sempre più insistentemente di parlare di sentimenti. Nonostante sembrasse palese che Riccardo fosse ancora innamorato di Ida, lui ha negato tutto e ha deciso di uscire a cena con Roberta Di Padua, altra sua ex, con la quale è scattato un bacio e nulla più.

Dopo l’addio di Ida alla trasmissione, Guarnieri ha preso a corteggiare Gloria Nicoletti, con la quale c’è stato più di un incontro intimo, per poi gelare la dama romana specificando di non nutrire per lei ancora nessun sentimento. Nonostante le parole dure del cavaliere, Gloria non si è arresa e ha deciso di uscire nuovamente con lui, in barba ai consigli dei presenti che l’hanno messa in guarda sulla reale mancanza di interesse di Riccardo. Nel frattempo lui, intervistato dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha rivelato di amare moltissimo il periodo natalizio tanto che uno dei suoi hobby è quello di costruire presepi, e di aspettarsi un bel regalo da Gloria.

“Il regalo che mi sarebbe piaciuto ricevere è la possibilità di vivere il Natale insieme a una mia famiglia, e di trasmettere ai miei figli l’amore per questo periodo […] Sicuramente con Roberta Di Padua un pensiero ce lo scambieremo, e mi piacerebbe anche fare un piccolo regalo a Gloria, così come mi piacerebbe riceverlo da lei. Non so cosa le regalerò, probabilmente qualcosa di personale che rievochi in qualche modo la sua dolcezza”.

Riccardo sembra teneramente interessato a Gloria ma sarà veramente così? Certamente non si può nascondere che il cavaliere sia confuso il più delle volte. Nel corso dell’ultima puntata, infatti, Guarnieri ha ammesso di essere rimasto colpito anche dalla dama Antonella Perini, che l’ha snobbato con un sonoro due di picche.

