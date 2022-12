Gossip TV

Antonella Perini, ex tronista di Uomini e Donne, è tornata a far parte del cast come dama del trono over e non sembra aver gradito le attenzioni di Riccardo Guarnieri.

Nello studio di Uomini e Donne ha fatto il suo grande ritorno Antonella Perini, che nel 2006 partecipò al programma come tronista, ottenendo un sonoro no dalla sua scelta Marco Meloni. Oggi, computi 45 anni, la dama vuole trovare l’amore vero e di certo non sarà Riccardo Guarnieri a poterglielo fornire. Ecco cosa ha raccontato la nuova protagonista del trono over.

Uomini e Donne, l’ex tronista Antonella Perini si svela

Antonella Perini è un volto noto per il pubblico di Uomini e Donne. La bella dama originaria di Udine, infatti, ha già preso parte al programma nelle vesti di tronista nel lontano 2006, concludendo il suo percorso con una scelta sorprende. Antonella, infatti, scelse Marco Meloni ma lui le diede un due di picche in diretta Tv, dicendole no. A distanza di tanti anni, tornata single dopo tempo a causa delle sua insicurezze che non le permettono di fare progetti importanti con gli uomini di cui si innamorata, Perini ha deciso di darsi una seconda possibilità e ha contattato la redazione del dating show di Canale 5.

Così, Antonella è tornata a Uomini e Donne come dama del trono over, incantando immediatamente Armando Incarnato che sembrava addirittura pronto a lasciar tutto per lei. La conoscenza, invece, si è interrotta per mancanza di interesse e Riccardo Guarnieri si è fatto avanti, ammettendo di aver dato il numero alla dama e di essere molto interessato. Lei, tuttavia, ha snobbato clamorosamente Riccardo colpendolo nell’orgoglio, raccontando poi al magazine ufficiale del programma il suo prototipo di uomo.

“Voglio un compagno che sia complice, non voglio né uno zerbino né un padrone. Poi dovrebbe essere come me, empatico e passionale, dovrebbe essere capace di darmi forza nei momenti in cui a me manca, ed è importante che condivida il mio amore e rispetto per gli animali, la natura, la vita in generale. Ah, poi è fondamentale che rida e sia autoironico”.

Uomini e Donne, Antonella Perini svela perché è tornata

Escluso Riccardo dalla sua lista d’interesse, Antonella sta conoscendo due cavalieri che potrebbero avere le caratteristiche perfette per stare con lei dopo aver discusso con Alessandro, repudandolo un uomo troppo egocentrico e pieno di sé. La dama del trono over ha voluto anche raccontare cosa ha provato a tornare nel programma dopo tanto tempo, ammettendo:

“Sto provando emozioni. Ho imparato tanto su me stessa la prima volta che ho partecipato al programma, è stato un momento di crescita personale. Dopo la mia ultima relazione, mi sono resa conto di non riuscire più ad aprire nei rapporti e ho pensato a Maria: lei riesce davvero a farti guardare dentro, a capirti. Solo capendo cosa hai nel profondo puoi trovare la persona giusta: quindi spero mi dia l’opportunità di un lieto fine”.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.