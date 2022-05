Uomini e Donne, durissimo sfogo di Ida Platano su Instagram: ''Chiacchiere, solo chiacchiere''

Gossip TV

Ida Platano infastidita da alcuni commenti sul suo conto. Lo sfogo della dama di Uomini e Donne su Instagram.

Che lo voglia o meno, Ida Platano ha scalzato tutte le sue colleghe, conquistando la corona di dama più discussa del trono over di Uomini e Donne. La dama bresciana, dopo aver letto ed essere stata informata delle ultime illazioni sul proprio conto e sulla storia d’amore con Riccardo Guarnieri, si è sfogata molto duramente su Instagram.

Uomini e Donne, la delusione di Ida Platano

Dopo aver detto addio a Riccardo Guarnieri, Ida Platano è tornata a Uomini e Donne e ha cercato disperatamente l’amore, rimanendo delusa e deludendo a sua volta. La dama bresciana ha ammesso di aver affrontato un lungo cammino per superare la rottura con il cavaliere pugliese, ma gli sforzi si sono vanificati quando lui ha deciso di tornare nel parterre maschile del Trono Over. Ida, infatti, si è mostrata sin da subito profondamente destabilizzata dalla presenza di Riccardo, il quale ha voluto chiedere alla sua ex di fare pace e riprendere i rapporti in amicizia. Messo in chiaro che un sentimento d’amicizia sarebbe stato impossibile per lei, Platano ha deciso di mettere alle strette Guarnieri, quando lui ha lanciato una serie di segnali contrastanti per poi capitolare e invitare la dama a cena.

Da lì, il disastro: Ida è tornata in studio in lacrime, nervosa e addolorata come non mai, mentre Riccardo è rimasto impassibile sostenendo di non essere compatibile con la sua ex e di aver smesso di amarla. Pochi giorni dopo la messa in onda della puntata, è andata in onda l’intervista di Ida a Verissimo che ha creato dubbi ad una nota ex dama di Uomini e Donne. Il realtà, ad onor del vero, tanti telespettatori non hanno apprezzato il fatto che Ida sia finita dalla Toffanin, non tanto per le parole cariche d’amore per Riccardo quanto perché la dama si è sempre ben guardata dall’ammettere di essere felice per la sua popolarità, accusando gli altri di trarre beneficio dalle telecamere.

Così, forse messa in allarme dai suoi sostenitori o forse più semplicemente leggendo i commenti negativi e spietati, Ida si è sfogata su Instagram accusando le persone di chiacchierare e parlare senza conoscere la verità. Il duro sfogo della dama non è passato inosservato, così come l’assenza e il silenzio stampa di Riccardo sui social.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.