Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri sbotta contro una dama, interviene Maria De Filippi: "Era necessario?" [VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Riccardo Guarnieri ha chiuso con una delle dame del parterre del trono over, ma alcune sue uscite poco galanti provocano l'intervento di Maria De Filippi. Vediamo cosa è successo.

Si comincia dal trono over in questa puntata di Uomini e Donne e il primo a scendere al centro studio è Riccardo Guarnieri, che ha ricontattato Giusy, una dama con cui aveva avuto dei trascorsi poco piacevoli e con cui inizia una discussione in cui il cavaliere dà mostra del suo peggio. Al capolinea anche la storia tra Cladio e Gabriella...

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri sbotta contro una dama, interviene Maria De Filippi

Secondo Riccardo Guarnieri, durante la cena con Giusy, la dama aveva alzato più volte i toni, ma anche lui non si è comportato in maniera galante, lasciandosi andare ad apprezzamenti per una delle cameriere del locale dove lui e Giusy avevano cenato. La dama, alla fine del suo racconto, decide di puntualizzare alcuni momenti: per lei la cena è andata bene, dato che avevano scherzato e lui l'aveva addirittura imboccata, ma al momento del caffè le affermazioni della dama sulla sua passione per la bevanda, il cavaliere si è innervosito per il tono della donna e la situazione è precipitata. Secondo Giusy, però, Riccardo per tutta la sera aveva fatto apprezzamenti su diverse ragazze viste a cena o nel locale e che, sebbene avesse avuto dei comportamenti molto carini, aveva continuato a rimproverarla per diversi aspetti, come il tono di voce troppo alto. La dama rivela che anche l'autista che li aveva riaccompagnati aveva notato che tra i due c'era tensione e che il cavaliere pensava che era perché era stata Giusy a dire qualcosa. Nonostante tutto, però, la dama rivela che i due hanno trascorso la notte insieme, sorprendendo il pubblico e gli opinionisti, ma al mattino il cavaliere riprende i discorsi della sera prima e così avevano di nuovo litigato.

Alla fine del discorso sia Tina Cipollari sia Gianni Sperti concordano sul comportamento poco galante del cavaliere, che ne dice un'altra delle sue, dicendo che non ha rispetto per una donna che dopo soli tre giorni in videochiamata, decide di farsi vedere nuda da un uomo. Le sue parole provocano la reazione di Giusy, ma anche la conduttrice lo rimprovera, dicendo che dall'inizio sapeva che con la dama non poteva esserci nulla, quindi, forse, avrebbe dovuto evitare di comportarsi in quel modo o di dire determinate cose. Maria De Filippi difende l'atteggiamento di Giusy, affermando che lei si è comportata in un certo modo perché aveva un interesse verso di lui, ma lui sapeva di non provare neppure quello per la dama, perciò, avrebbe dovuto evitare e non cedere solo all'attrazione fisica. Anche altre dame intervengono a favore di Giusy, ammettendo che il comportamento di Riccardo sia stato veramente imbarazzante.

Arriva a sorpresa il turno di Mariangela, una dama con cui Riccardo aveva deciso di chiudere la conoscenza perché aveva compreso che non nutriva particolare interesse per lei. La dama ha deciso di portare un piccolo omaggio al cavaliere, non per riprovarci, ma solo per celebrare i bei momenti passati insieme. Tuttavia, il suo gesto scatena la perplessità di Gianni, che non comprende il motivo di questo dono. La dama ribadisce che è solo un regalo e che non ha secondi fini e alla fine i due si salutano. Entra una terza dama, Francesca, che è arrivata a conoscere il cavaliere, ma dopo la sua presentazione interviene Armando Incarnato: per il cavaliere napoletano, Riccardo si sta comportando in maniera pessima, perché non ha rispetto per nessuna delle donne con cui sta uscendo. Inizia una discussione accesa tra i due, interrotta da Maria che non vuole rivederli quasi alle mani. Alla fine, Riccardo accetta di tenere Francesca e i due ballano insieme.

Ancora spazio al trono over con Claudio e Gabriella: dopo le prime entusiaste uscite, sembra che la dama e il cavaliere abbiano dei contrasti, tanto che Gabriella lamenta una certa mancanza di contenuti nelle conversazioni del cavaliere ed è alquanto confusa da lui. Gianni chiede quindi cosa sono adesso e se tra loro può cambiare qualcosa, ma la dama sottolinea che dovrebbe essere qualcosa di naturale e non forzato il legame tra di loro. Claudio si dice d'accordo, ma nella conversazione si inserisce Carla, la quale non può fare a meno di commentare che evidentemente tra i due non c'è mai stato davvero interesse. Gabriella le risponde infastidita e tra le due inizia un nuovo punzecchiamento, con Carla che rivela che Gabriella ha fatto un piccolo apprezzamento su uno dei nuovi cavalieri del parterre, dimostrando evidentemente di non avere interesse per Claudio.

