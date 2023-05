Uomini e Donne, Roberta Di Padua e l'intesa con Carlo Alberto Mancini che ha infastidito Nicole [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, il trono classico di Nicole Santinelli è scosso da un abbraccio inaspettato tra Roberta Di Padua e un suo corteggiatore. Scopriamo insieme cosa è successo.

La puntata di Uomini e Donne, di oggi 3 maggio, riprende dalla discusione tra Tina Cipollari e il cavaliere Elio. Spazio a Riccardo Guarnieri che chiude ogni rapporto con Mariangela, la dama che sta conoscendo. Si passa al trono classico con Nicole Santinelli e i suoi corteggiatori.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri chiude con una dama

Tina Cipollari e Gianni Sperti sono sempre più convinti che il cavaliere Elio sia nel dating show per motivi diversi da quelli dichiarati, ma Maria De Filippi non riesce a capire il perché si sia tornati sull'argomento e chiede agli opinionisti di lasciar cadere l'argomento, in modo da poter passare avanti, e non incorrere in una minaccia di querela da parte del cavaliere. Tina non sembra propensa a fermarsi e, prima di uscire dallo studio, ne lancia un'altra delle sue. In centro studio si siede Riccardo Guarnieri, che stava conoscendo una dama, Mariangela, con cui però le cose non sembrano andare benissimo, a giudicare dalle prime parole del cavaliere.

La produzione manda in onda un breve filmato riepilogativo anche di un'altra conoscenza del cavaliere, Giusy, con cui Riccardo aveva chiuso, in maniera alquanto burrascosa, dato il carattere della dama. Anche nel post puntata viene mostrato che Riccardo prova ad avvicinarsi a Giusy, mentre la dama sta parlando con un altro cavaliere, e le chiede di parlare per chiarirsi, ma la dama non sembra intenzionata a riporre le armi ed è piuttosto decisa nel non voler neppure parlare con Riccardo. Quando Mariangela arriva in studio sembra molto felice e continua a ripetere che lei è super felice di frequentare il cavaliere, che sta vivendo "una favola". Ma Riccardo rivela che il suo modo di fare con lei è parte del suo essere e di come è lui, ma non perché prova altro di più profondo rispetto a lei, perciò, vorrebbe chiudere, lasciando la dama senza parole. Gianni non può far a meno di criticare la scelta di Guarnieri, perché si lamenta sempre del fatto che nessuna donna sappia cogliere la sua vera essenza e ora che l'ha trovata la lascia andare? Mariangela prova a spiegare che anche lei è molto spontanea e a volte entusiasta per tutto, ma se gli dice qualcosa è perché lo pensa e non si aspettava certo che andasse così, dato che non c'erano segnali. Gianni continua a sostenere che la verità è che Riccardo non ha interesse per lei. La dama dimostra molta gentilezza e autocontrollo e saluta il cavaliere, dicendogli che -anche se non intende aspettarlo - se ci ripensasse potrebbe esserci un'opportunità.

Uomini e Donne, Andrea Foriglio fin troppo sicuro di sé, anche Maria De Filippi lo nota

Si passa al trono classico con Nicole Santinelli: la tronista è uscita in esterna sia con Andrea che con Carlo. Il primo l'ha portata in un rifugio per cani, raccontandole che il suo sogno è quello di aprire un rifugio per animali. I due parlano anche della situazione tra la tronista e Carlo, con Andrea che dichiara che secondo lui il rivale è troppo sottomesso. Il corteggiatore rivela anche che mentre era a pranzo fuori, sul mare, ha pensato alla tronista e ha sentito la sua mancanza e dopo questa confessione i due si baciano. In studio Andrea ammette di essere contento dell'esterna, anche se il corteggiatore è sempre un po' dispiaciuto dei dubbi che la tronista ha nei suoi confronti, ma Nicole ammette che è solo dalle ultime esterne che sta iniziando a chiarirsi i dubbi. Interviene Gianni e ribadisce che le parole di Andrea rivelano sempre una certa artificiosità, come se fosse costruito.

La produzione manda in onda l'esterna con Carlo, che ha portato la tronista in una spa, dove le racconta come si è sentito quando ha visto il bacio con Andrea. I due sono molto complici e si baciano appassionatamente. Ma l'esterna scatena il fastidio di Andrea che le ricorda che lei è libera di fare come vuole ma deve ricordarsi che ogni azione corrisponde una reazione. Eppure, non riesce ad ammettere di essere geloso e parla solo di fastidio. Interviene Roberta Di Padua e afferma che per lei quella scena del bacio con Carlo era solo un modo per provocare una scenata in Andrea e che l'atteggiamento di Nicole è molto sottomesso verso Andrea, tanto che sembra lui il tronista. Carlo entra poco dopo e si dice d'accordo con la dama del trono over. Quest'ultima rivela anche che Carlo e lei hanno avuto un confronto durante il fuori onda, in cui lei lo ha incoraggiato e lo ha confortato e si sono abbracciati. La dama continua dicendo che evidentemente lei lo capisce più della tronista, visto che Nicole è concentrata solo su Andrea. A queste parole, Nicole sembra alquanto infastidita, soprattutto perché Roberta ha più volte chiamato il corteggiatore sottone. Si accende una discussione piuttosto accesa tra i corteggiatori e Nicole, dove Andrea arriva ad affermare che l'unico motivo per cui Nicole bacia Carlo solo per farlo ingelosire, scatenando il fastidio dello studio. Maria interviene affermando che sembra che il corteggiatore si comporta come se avesse già la certezza di essere scelto

