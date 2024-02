Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri. "Roberta? A volte è molto attratta da ciò che non riesce a raggiungere"

Gossip TV

L'ex volto del dating show di Uomini e Donne, ha commentato le vicende della sua ex fidanzata, Roberta Di Padua.

Intervistato dal settimanale dedicato al programma, Riccardo Guarnieri, dopo mesi di assenza, è tornato a commentare le vicende del dating show di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri: "Il trono di Ida ? Dal mio punto di vista l'ho trovata, da parte sua, una scelta un po' accelerata"

Oggi l'ex cavaliere tarantino ha precisato di avere un nuovo amore, con il quale, ad oggi il rapporto è piuttosto altalenante.

"Sto bene, la mia vita procede tra lavoro, amici e famiglia. Da poco mi sono anche iscritto a un corso da sommelier. Sono un grande appassionato di vini e magari, chissà che questa passione con un po' di preparazione non possa diventare in qualche modo un mestiere. Se sono fidanzato? A questa domanda non posso che rispondere con un punto interrogativo. In ogni caso, di certo posso dirle che nella mia vita è arrivata una persona ed è lei il motivo per cui non sono più tornato a Uomini e Donne: ho preferito dedicarmi a lei e a questa frequentazione, e devo dire che ne è valsa la pena. È una donna a cui mi sono legato molto. La reputo una persona bellissima e mi piace tanto"

Parlando di Ida Platano, Riccardo ha affermato di non credere al suo affetto come ha dichiarato di recente l'ex dama del trono over:

"Non mi ha scritto e infatti mi ha fatto strano quando nel programma ha affermato di provare dell'affetto per me. L'ho vista più come una frase detta perché andava fatto. Perché il pubblico voleva sentirla. Se davvero da provasse dell'affetto per me, in un momento delicato come la morte di mio nonno mi avrebbe quantomeno fatto le condoglianze. Roberta e Gloria sono state le uniche a scrivermi"

"Il trono di Ida ? Dal mio punto di vista l'ho trovata, da parte sua, una scelta un po' accelerata, ma d'altronde ognuno la ciò che vuole e ha i propri tempi. In ogni caso mi incuriosisce molto vederla in questo ruolo, come si rapporta al suoi corteggiatori e come loro si rapportano a lei. Ida nel bene e nel male è un osso duro"

L'ex cavaliere ha parlato poi di Roberta Di Padua:

"Dopo la fine della trasmissione e ho mandato dei fiori, inizialmente anonimi, perché mi faceva piacere l'idea di farle una sorpresa. Dopo questo gesto ci siamo sentiti, ci siamo chiariti e abbiamo messo un punto a quello che c'è stato. Per me è sempre importante chiudere i rapporti in maniera serena senza strascichi di rancore e con Roberta per fortuna ci sono riuscito. Penso che Roberta a volte sia molto attratta da ciò che non riesce a raggiungere. La stessa cosa, all'inizio, era successa con me..."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.