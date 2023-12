Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri prossimo tronista? Ecco l'ultima indiscrezione!

Gossip TV

Riccardo Guarnieri potrebbe tornare presto a Uomini e Donne nelle vesti inedite di tronista? Ecco l'ultima indiscrezione!

La nuova edizione di Uomini e Donne si appresta a mandare in onda le ultime puntate prima della tanto attesa pausa natalizia e, a quanto sembra, chissà che da gennaio non vedremo tornare un vecchio volto molto noto ai fan del dating show di Canale5. Sembra, infatti, che Riccardo Guarnieri potrebbe far ritorno nel programma di Maria De Filippi, ma non solo: Guarnieri potrebbe diventare il prossimo tronista!

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri prossimo tronista?

Da diverso tempo sui social circola la voce che anche Riccardo Guarnieri farà ritorno nel programma Mediaset. Dopo Ida Platano come tronista e il ritorno nel trono over di Alessandro Vicinanza e Armando Incarnato, si tratterebbe dell'ennesimo personaggio storico del dating show di Canale5 che decide di provare a trovare l'amore nella trasmissione.

Riccardo Guarnieri non ha preso parte al dating show fino a ora, perché sembra si sia fidanzato fuori con una donna, Gabriella, conosciuta al di fuori del programma. Sembra, però, che da alcuni movimenti sui social tra Guarnieri e la nuova ragazza sia già tutto finito e, dato che Riccardo è stato avvistato a Roma, in molti hanno pensato che fosse nella Capitale per raggiungere gli Studi Elios e registrare le nuove puntate.

Da alcune stories su Ig, infatti, sembrava che Guarnieri dovesse davvero comparire nelle prossime puntate, ma dalle anticipazioni, non c'è ancora traccia dell'ex cavaliere. Inoltre, come ulteriore colpo di scena, secondo quanto riporta MondoTv24, sembrerebbe che Riccardo Guarnieri possa effettivamente tornare nel programma ma nel ruolo di tronista.

Sarebbe sicuramente una situazione insolita, perché l'ex cavaliere tarantino condividerebbe il trono classico con la sua ex storica, Ida Platano, con cui aveva lasciato il programma qualche anno fa.

