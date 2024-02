Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri: "Ora c'è una nuova donna. Ida Platano? Non credo che mi voglia bene"

Gossip TV

L'ex cavaliere pugliese del trono over di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri, si è raccontato a cuore aperto al magazine dedicato al programma. Pur non essendo più tra gli ospiti del parterre di Uomini e Donne, la vita sentimentale di Riccardo miete ancora moltissima curiosità.

Uomini e Donne, parla Riccardo Guarnieri: "Non credo nell'affetto di Ida o lo avrebbe dimostrato quando mio nonno è venuto a mancare"

Complice la sua assenza dai social (oltre che dal programma) da diversi mesi, in moltissimi si chiedono che fine abbia fatto l'ex cavaliere tarantino. Alcuni instancabili sognatori, infatti, hanno quasi sperato che l'ex cavaliere si presentasse come nuovo corteggiatore di Ida. Cosa che non è accaduta sia perché ormai la loro storia è per entrambi conclusa definitivamente, sia perché Riccardo - come sottolineato durante il programma- da qualche tempo sta frequentando una persona conosciuta quest'estate.

Alla domanda se si sia fidanzato, l'ex cavaliere ha dichiarato:

"A questa domanda, purtroppo, ora come ora non posso che rispondere con un punto interrogativo perché la situazione è altalenante. In ogni caso, di certo posso dirle che nella mia vita è arrivata una persona ed è lei il motivo per cui non sono più tornato a Uomini e Donne: ho preferito dedicarmi a lei e a questa frequentazione, e devo dire che ne è valsa la pena. È una donna a cui mi sono legato molto. La reputo una persona bellissima e mi piace tanto"

"Tutto è iniziato l'estate scorsa, verso giugno. Ho trovato dei suoi messaggi in chat molto carini e così ho deciso di incontrarla. Dopo il primo appuntamento andato molto bene abbiamo iniziato a frequentarci assiduamente"

Riccardo, nei mesi scorsi, ha dovuto affrontare la perdita del suo amatissimo nonno. A tal proposito, l'ex cavaliere ha affermato di non aver mai avuto un pensiero, un messaggio da parte di Ida Platano.

"Non credo nell'affetto di Ida o lo avrebbe dimostrato quando mio nonno è venuto a mancare. Roberta e Gloria sono state le uniche a scrivermi. Ida non mi ha scritto e infatti mi ha fatto strano quando nel programma ha affermato di provare dell'affetto per me. L'ho vista più come una frase detta perché andava fatto. Perché il pubblico voleva sentirla. Se davvero da provasse dell'affetto per me, in un momento delicato come la morte di mio nonno mi avrebbe quantomeno fatto le condoglianze"

