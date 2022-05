Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri mette fine a tutto: la confessione è sconvolgente! (VIDEO)

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano e Riccardo Guarnieri non hanno futuro.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Maria De Filippi prova a fare da paciere tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri ma senza risultati, i due protagonisti del Trono Over non riescono a trovare un punto d’incontro. Per Fabio Nova ci sono due nuove dame ma non il perdono da parte di Tina Cipollari. A sorpresa arriva Gianni, singolare cavaliere partenopeo che vuole corteggiare Gemma Galgani.

Uomini e Donne, tutto finito tra Ida e Riccardo

La puntata di Uomini e Donne riprende dal confronto tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Vedendo i due protagonisti del Trono Over ai ferri corti, Maria De Filippi interviene per spiegare che da parte del cavaliere pugliese, non essendoci più un sentimento così forte per la dama bresciana, non c’è più nemmeno la voglia di provarci o rimanere fermo a discutere. La presentatrice, tuttavia, mette in luce il comportamento contraddittorio di Riccardo, che ha provocato poi la reazione fortissima di Ida, vicina la malore per il nervoso, che ha nutrito la bresciana di false speranze. Nel frattempo, Platano ha lasciato lo studio non riuscendo a sopportare il voltafaccia di Riccardo mentre Gianni Sperti attacca il cavaliere chiedendo maggior chiarezza.

Dopo aver invitato Riccardo a parlare in privato con Ida per ribadirle la verità sui propri sentimenti, Maria dà la parola ad Alessandro Rausa che ha voluto ringraziare Armando Incarnato per la sua gentilezza nei suoi confronti. A sorpresa, Ida torna in studio mostrandosi molto avvilita, ammettendo di voler sospendere questo confronto perché ormai ha già tutte le risposte. Si passa poi a Fabio Nova, che recentemente si è scusato pubblicamente con Tina Cipollari proprio nel momento in cui l’opinionista era assente dallo studio. Tina, informata dell’accaduto, ammette di non accettare le scuse del cavaliere e continua a stuzzicarlo apertamente.

Nel frattempo per Fabio ci sono due nuove dame ma riescono a presentarsi a malapena, dato che Tina continua con le sue dure critiche. Dopo aver speso belle parole per il cavaliere, andando contro l’opinionista, le due dame vengono liquidate da Fabio. Tocca poi a Gemma Galgani, che riceve una bella sorpresa: Giovanni, un cavaliere piuttosto particolare ed entusiasta, vuole corteggiarla!

